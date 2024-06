Virginia Demo se enfrentó al panel de Gran Hermano y fue durísima con Eliana Guercio: «¿Qué programa vieron ustedes?»

A pesar de ser una de las favoritas del certamen, Virginia Demo fue eliminada de Gran Hermano este pasado domingo. Como le toca a todos los «hermanitos» que abandonan la casa, la comediante pasó por panel del reality.

La exjugadora fue enfrentada por el panel que integran Laura Ubfal, Eliana Guercio, Ceferino Reato, Julieta Poggio, Gastón Trezeguet y Sol Pérez. Sin embargo, Virginia no se achicó y le puso los puntos a los panelistas.

Eliana Guercio se plantó contra Virginia Demo: «Hablas de dignidad e incitaste a la violencia»

“Cuando hablas de dignidad yo quisiera saber en qué entra ahí cuando intentaste incitar a la violencia provocando un empujón de Furia a Florencia para que la pudieran sacar, o cuando le dijiste que era una caca humana” le dijo Guercio a Demo durante el programa de este martes de Gran Hermano.

“Yo no le dije (a Flor) que provoque nada, yo dije ‘si Furia te empuja, la sacás’. Cualquier cosa. De todos modos, sacan las cosas de contexto” se defendió la influencer y comediante. “Pero cuando hablamos de dignidad, hablemos con toda la propiedad de la palabra” retrucó la panelista. “Yo tengo muchísima dignidad. Por eso siempre le contesté a Furia” afirmó contundente Virginia.

“No me iba a quedar callada ni por miedo ni por paj* cuando estaba ofendiendo a mi hija y haciéndole pasar unos días que, teóricamente, los familiares iban para pasarla bien. Se la agarró de la nada, porque mi hija no le hizo absolutamente nada, le hizo pasar días feos y yo me calenté” defendió Demo a su hija Delfina.

“Entonces yo hablo de que tengo dignidad porque le iba a contestar aunque el fandom después me saque. Me importa un chot*” fue contundente la exjugadora. Sin embargo, Virginia no se detuvo ahí y también le paró el carro a Laura Ubfal, quien intentó interrumpirla mientras hablaba.

“¿En algún momento puedo terminar de hablar algo? ¿O vamos seguir así?” le dijo la ex «hermanita». “No, es que te quiero preguntar para que contestes» se defendió Ubfal. “Es que te estoy contestando, parece que ven otro programa ustedes» dijo Virginia sin filtro.