Viviana Canosa ratificará su denuncia y apuntó contra Javier Milei: «Si esto no avanza…»

La periodista Viviana Canosa se encuentra en medio del escándalo televisivo tras una fuerte denuncia que realizó por supuesta trata de personas, la cual ratificará en los tribunales de Comodoro Py y sostuvo que gracias al conflicto se encontró con efectivos de la policía en su domicilio.

Tras una semana de cruces mediáticos, la conductora reveló: “Cuando llegué tenía a la policía en mi casa. Hablar de trata de personas y abuso de menores pone las cosas en la vereda equivocada, al que dice la verdad lo acusan y al que comete el delito, lo defienden”.

En cuanto a los medios y colegas que la criticaron, Canosa apuntó: “Desde la noche hasta la mañana ponen en duda todo lo que yo diga o declare en la justicia. Me impresiona ver a gente que llora o se enoja por anticipado en la tele ¿Nadie puede esperar a que se levante el secreto de sumario?”.

Viviana Canosa apuntó contra Javier Milei: «Lo que hizo es gravísimo»

Luego Viviana Canosa se refirió al Presidente Javier Milei, quien escribió un mensaje al respecto, cuando la animadora se cruzó con Mariana Fabiani. En esta línea, la periodista apuntó: “Si este caso avanza es porque la justicia es independiente y yo confío. Si esto no avanza en la justicia, será por el tweet del Presidente. Me preguntaba por qué salió a criticar a una persona que denuncia trata de personas”.

“Le pregunto al presidente si la trata de personas y el abuso a menores le interesa. Lo que hizo ayer es gravísimo -refiere al tweet- ¿Por qué el poder ejecutivo ejerce poder sobre el judicial? Espero que no sea para poner presión sobre la investigación”, continuó Canosa.

En la misma línea, la conductora señaló: “Los que dicen que no presentamos pruebas son los del poder de turno. Quiero un país en donde la justicia se ponga los pantalones largos. Señores jueces y fiscales, confío profundamente en ustedes. Desde el lugar en que me toque estar voy a seguir peleando por los derechos de los más vulnerables”.

VIVIANA CANOSA SE QUIEBRA AL CONTAR QUE SE ENCONTRÓ CON POLICÍAS EN SU CASA. pic.twitter.com/QIy7iDXC3B — Real Time (@RealTimeRating) April 18, 2025

En medio del relato y entre lágrimas, la periodista sostuvo: “Siento que tengo que ser la voz en la denuncia de familias en las que organizaciones criminales les arrancaron a sus hijos de los brazos. Quiero gritar por esas madres cuyos hijos son prostituidos o reducidos a la servidumbre”.

“Quiero denunciar que hay muchos poderosos detrás del abuso infantil. Quiero denunciar a la gente enferma y con mucho poder. La causa contra la trata tiene que trascender el ruido mediático”, enfatizó la comunicadora.

Viviana Canosa confirmó que ratificará su denuncia

Como muestra de que su denuncia iría más allá de la exposición mediática, en ese contexto, según Noticias Argentinas, Viviana Canosa explicó: “El lunes voy a ratificar en Comodoro Py le pedí a mi abogado que sea por el lugar más discreto de Comodoro Py y voy a ratificar el delito tan grave que fui a denunciar. No deja de impresionarme el nivel de cag… y arrugue que tienen todos los que eligieron ser cómplices de los poderosos. Yo no”.

Entre lágrimas, retomó sobre el episodio policial de su domicilio: “Ayer llegué a casa y tenía a una policía en la puerta. Me estiró la mano y le di un beso. Me dijo que en un rato iban a entrar a encuestar y hacerme unas preguntas. Tuve que hacer que las chicas -había una pijamada- (…) A otra mujer policía le pregunté qué tenía que firmar y firmé, no sé qué. Firmé que me cuiden y me preguntaron si quería un botón antipánico. Me lo van a dar el lunes”.

“¿En qué me beneficia esto? Sentía que era una mujer que me estaba cuidando. Todo esto que vivo no es gratis ni para mí, ni para mi salud o mi familia. No puedo gastar más energía ni salud con cada perejil que me discute por un minuto de fama”, añadió.

“Sigan corrompiendo menores, abusando de los chicos, arruinando vidas. Sigan siendo cómplices porque yo no lo voy a hacer. Mientras la mayoría de ustedes sigan siendo cómplices, voy a seguir yendo a la justicia porque creo en los jueces y en las pruebas que presento”, concluyó bajo la promesa de no volver a hablar de la causa.