«Sos una cobarde»: Viviana Canosa respondió al durísimo descargo de Mariana Fabbiani

Viviana Canosa está en el centro del escándalo tras las denuncias públicas y judiciales que realizó donde supuestamente expone una red de trata de menores en las que están involucradas varias figuras del espectáculo, entre ellas Lizy Tagliani y Costa. Mariana Fabiani salió a criticarla duramente por su accionar y cuestionó a Adrián Suar por permitir los dichos de Canosa «por el rating». La conductora le respondió y también fue durísima.

«Querés pedir mi cabeza y no lo vas a conseguir»: Viviana Canosa le respondió a Mariana Fabbiani

«Mariana Fabbiani, sos una cobarde. Criticás el caso pero jamás me mencionás. Te quejás con Adrián Suar de lo que digo, ¿por qué no lo decís en público?«, comenzó Canosa su descargo contra Mariana Fabbiani, en vivo por la pantalla de El Trece.

«Parece que lo llama a Adrián Suar porque hablo de ella y de Candalaft (panelista de Fabbiani) y parece que también lo dice al aire. Porque es verdad que yo le mandé un mensaje a su marido ayer porque ya me hartó«, continuó.

«Supuestamente él (Suar) no se identifica con lo que hago yo y por eso me contrató, y dice que es importante actuar, que sabe lo que opina Adrián de mi, que alguien tiene que poner un poco de cordura en este canal», explicó los dichos de Fabbiani.

«Ella… que tiene esa sonrisa de leche La Serenísima que es más mala que la peste, porque no la quiere nadie en el canal«, deslizó durísima. Luego, agregó sin pelos en la lengua: «Yo nunca trabajé por ser la mujer de nadie, yo siempre trabajé por ser Viviana Canosa, te guste o no porque con los que salí, eran todos un par de lauchas. Yo les daba trabajo a ellos y no, ellos a mi».

«No llamen más a mis jefes, si no me quisieran acá, no me hubieran contratado. Querés pedir mi cabeza en El Trece y no lo vas a conseguir«, dijo visiblemente enojada. Además, respondió a Martín Candalaf, quien insinuó que ella había intentado contratarlo para «Viviana en Vivo».

La conductora lo negó y aseguró que el canal buscó a su columnista de policiales porque ella «no tiene ni idea» sobre ese mundo. Después, Canosa aseguró que Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, le había ofrecido un puesto en Bondi, el ciclo de streaming, pero ella lo rechazó.

«Me llamó para ser una de las figuras de Bondi y yo le dije que no, que me venía a El Trece«, aseguró. «Cuando me entero que Candalaft se mete conmigo, le mandó un mensaje». Luego, Viviana mostró sus mensajes «para que después no digan» que ella amenaza. «Decile a tu mujer y a Candalaft que la corten o se pudre todo. Gracias, aviso», se leía en el mensaje que mostró la ex Intrusos.