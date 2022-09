Viviana Saccone contó que renunció al colectivo de Actrices Argentinas: el motivo

Viviana Saccone reveló que renunció al colectivo de Actrices Argentinas por un motivo relacionado con su ideología. «Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político», declaró a LAM, el programa de América.

«Yo estuve al principio, en la lucha por el aborto legal, que es algo que apoyo, que está muy bueno. Después en un momento sentí que se estaba martirizando y en ese momento sentí la necesidad de abrirme», contó la actriz.

Al ser consultada sobre si la decisión se debía a algún hecho puntual, respondió: «Hubo un episodio, pero prefiero no nombrarlo porque no es algo mediático, involucra a otras personas y no me parece estar diciendo nada», dijo sin dar mayores detalles. «Ahí me di cuenta que estaba tomando un color demasiado partidario y no es lo que a mi me convoca», cerró.