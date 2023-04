«Vos serías García»: enigmático mensaje de Jey Mammon en redes sociales

Jey Mammon regresó ayer a la Argentina y publicó hoy una enigmática historia en su cuenta de Instagram. No se pronunciaba en redes desde el mes pasado, cuando publicó un video defendiéndose de las acusaciones.

La vuelta de Mammon se dio luego de la grave denuncia de abuso sexual que pesa en su contra. Lucas Benvenuto, la víctima, había denunciado al conductor.

En ese contexto, Mammon mostró su gato comiendo en un recipiente que decía «García López» y agregó un llamativo mensaje: «Vos serías García».

Jey Mammon había viajado a España con la idea de «despejar la cabeza». Antes de su partida había brindado tres entrevistas en las que sostuvo siempre que es inocente.

La llamativa historia de Jey Mammon.

Jey Mammon volvió al país: «No me escapé»

“Volví porque es mi país, porque vuelvo a mi casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta. No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad. Que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió”, declaró Jey Mammon al regresar al país.

“No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. A dónde más voy a volver si no es Argentina y acá estoy. Ya se van a enterar lo que venga a partir de ahora”, agregó.