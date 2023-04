Filtraron nuevos audios de Lucas Benvenuto, que usaría Jey Mammon para ir a la Justicia

El conductor Jey Mammon volvió este lunes por la madrugada a Buenos Aires, luego de haberse ido a Madrid para bajar su perfil tras la denuncia por abuso sexual agravado de Lucas Benvenuto, y todo indica que planea defenderse de las acusaciones del joven ante la Justicia.

Así lo reflejaron en la edición de «Socios del Espectáculo», en la pantalla de El Trece, donde mostraron audios que el joven denunciante le había mandado a Jey Mammon durante el período en que sostuvieron un vínculo, a pesar de que el chico era menor de edad.

Entre los audios filtrados por el conductor de «La Peña de Morfi», se escucha que el adolescente señala que tiene ganas de verlo. “No quiero ir directamente, me interesa verte. Estamos acostumbrados a esto. Creo que por eso nos pasa lo que nos pasa mutuamente y nos entendemos” le dice Benvenuto, en un intercambio que data de la época en que Jey Mammon estaba haciendo la obra teatral «El champan las pone mimosas».

Más adelante, se escucha otro comentario telefónico en el que Lucas señala que “nada Jey, te quiero ver amantes. Te quiero llenar de besos. Te quiero hacer el amor. Quiero que me des mi cadenita. Quiero verte”.

Finalmente, Adrián Pallares y Rodrgio Lussich sumaron una captura de pantalla de una conversación entre el muchacho y el animador. Allí, se lee que Lucas le dice que «ya no tengo 16 años como cuando me conociste. Cambió todo bonito. Tengo 23”, advierte.

La captura de pantalla que mostró «Socios del Espectáculo», con mensajes de Lucas Benvenuto a Jey Mammon.

En este contexto, la panelista Virginia Gallardo sumó un importante comentario. «Cuando escuchamos estos audios, no es lo que el adolescente o menor haga ante una situación; es lo que el adulto hace o responde en este tipo de situaciones. No es lo que haya hecho Lucas, es lo que haya hecho Jey Mammon» indicó la artitsa.

Cómo fue la vuelta de Jey Mammon a Argentina

Jey Mammon volvió esta madrugada a Argentina, luego de haberse refugiado en Madrid intentando pasar desapercibido tras la denuncia hecha por Lucas Benvenuto. El animador regresó al país tras doce días de retiro, que definió ante la prensa como «vacaciones». Fue captado por las cámaras en el Aeropuerto de Ezeiza, donde además respondió algunas preguntas de los periodistas.

Allí aseguró que «nunca se escapó del país», sino que su propósito era «pensar sobre el momento» que lo tiene apuntado por el abuso sexual agravado de Benvenuto, quien lo denunció hace tres años atrás ante la Justicia en una causa que prescribió.

El conductor declaró, además, que no tiene abogado porque, en este momento, no tiene una denuncia ante la Justicia: «Yo hoy no necesito un abogado, salvo que decida accionar», señaló.