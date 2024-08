¡Vuelve Toy Story! Disney mostró el tráiler en un evento exclusivo: Cuáles son los próximos estrenos

El estudio del ratón no para de anunciar estrenos. En su convención bianual, D23, Disney mostró multiples adelantos de sus próximos proyectos. La larga lista está integrada por nuevas entregas de clásicos como Los Increíbles, Lilo y Stich, Blancanievas, Frozen, Zootopia y por supuesto, Toy Story. Woody, Jessie, Buzz y los demás juguetes de Andy regresarán a la pantalla grande a mediados del 2026.

Get excited for their next chapter as Woody, Buzz, Jessie and the gang all return for #ToyStory5, coming to theaters Summer 2026! #D23 pic.twitter.com/w5yrlbkpYP