Wanda Nara confirmó su separación y organizó una fiesta súper exclusiva: “Bienvenida de soltera”

La última semana trascendió la noticia de que Wanda Nara le habría pedido el divorcio a Mauro Icardi debido a una crisis de la pareja, en medio de un acercamiento a L-Gante. Tras las diferentes versiones que se escuchaban en los medios, la mediática salió a aclarar su versión de los hechos con un comunicado que posteo en su cuenta de Instagram.

Mientras todos hablan sobre la crisis y separación que está atravesando, ella aprovechó para disfrutar de su “soltería” y organizó una fiesta en su departamento con algunos amigos íntimos. ¿El menú? Vino y empanadas.

Wanda se reunió con su círculo íntimo en uno de los departamentos que tiene en el edificio Chateau Libertador, ubicado en el barrio de Núñez. Cabe mencionar que mientras ella está en Buenos Aires con sus hijas menores, Francesca e Isabella, el fin de semana el futbolista regresó a Estambul para sumarse a los entrenamientos del Galatasaray.

Que decía el comunicado que Wanda Nara posteó en redes

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho a que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo de quién soy”, comenzó.

Wanda profundizó en las razones que la llevaron a terminar su relación: “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error”.

El fin de semana salieron a la luz imágenes de Wanda Nara y L-Gante en un evento y presentes aseguraron que estuvieron toda la noche juntos. Sin embargo, la rubia desmiente que haya personas involucradas en la relación junto al futbolista.

“No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros en discordia, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, aclaró.

“La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, finalizó el comunicado.

Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron juntos por casi 10 años y comparten a sus hijas Francesca e Isabella. Además, convivían con los hijos de Maxi López, Constantino y Benedicto.