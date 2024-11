Wanda Nara ¿embarazada de L-Gante?: qué dijo la conductora sobre el fuerte rumor

Wanda Nara no para de verse envuelta en escándalos. La modelo se separó de Mauro Icardi, luego de haberle dado a una segunda oportunidad al matrimonio tras una infidelidad de él, y ya tiene nuevo novio. Se trata de L-Gante con quién ya había sido vinculada en varas ocasiones en el pasado. La conductora volvió de sus vacaciones en Brasil con su nuevo enamorado y tuvo que enfrentar un fuerte rumor: aseguran que está embarazada.

Qué dijo Wanda Nara cuando le preguntaron si estaba embarazada

Tras la fuerte lesión que tuvo Mauro Icardi en la rodilla, el futbolista volvió a Buenos Aires. Sin embargo, muchos aseguran que no es para visitar a sus hijas o realizarse algún tratamiento, sino que es para hablar con Wanda Nara sobre los rumores de embarazo.

Pepe Ochoa contó en LAM el pasado lunes: “Mauro Icardi llamó a la obstetra y como no le creían que era él, Mauro pidió hacer una videollamada. Él quería averiguar esta data”. “No sabemos si Wanda está embarazada o no, pero lo que sí chequeé es que Mauro vino a la Argentina por este tema. Quiere sacarse la duda», agregó luego.

La periodista Yanina Latorre decidió consultarle directamente a la figura de Bake Off, a pesar de su tensa relación, y dejó más dudas que respuestas. “Yo le puse a Wanda ‘¿vos fuiste a una obstetra?’. Y ella me pone ‘no’. Y le digo ‘¿segura? Porque me llegó algo de una obstetra’. Y me dice ‘¿de embarazo?’. Y yo le pongo ‘sí’”, contó la «angelita».

«Ahí yo le pregunto ‘¿vos estás embarazada?’. Y no me contesta nunca más«, explicó Latorre. “Esta charla empezó el sábado, entonces, ayer la mañana le digo ‘¿leíste mi última pregunta? Me hacés pensar que sí (estás embarazada) porque si no me contestarías«, contó la conductora de «El Observador».

Además, Yanina contó que también se comunicó con el cantante de RKT que podría ser el padre del posible bebé. “¿Y quieren saber lo que me contestó L-Gante? ‘Decile que hablen con Maxi el Brother (representante del cantante) que él les dará la mejor respuesta’. Por eso les digo que son dos pelotudos”, concluyó la periodista enojada. Por el momento, el posible embarazo de Nara permanece como una incógnita.