Wanda Nara habló del escándalo con su exempleada, quien hizo graves acusaciones en su contra

Este martes, en Sálvese quien pueda (América TV), Wanda Nara habló del juicio que perdió con la exempleada, Daiana Decastelli, y por el que fue condenada a pagar 15 millones de pesos.

¿Qué le dijo Wanda Nara a Yanina Latorre?

La conductora Yanina Latorre leyó los mensajes que recibió de la mediática: «Dice: ‘la empleada era de Maxi (López), no era mía. Cuidaba a los varones, cuando me separé, e iba a la casa de Maxi. Solo que como Maxi no tiene cuentas en la Argentina y es imposible embargar van contra mí».

«No trabajó en mi casa en Argentina jamás. Ana (Rosenfeld) sabe. Limpiaba una casa en Puerto Madero que alquilaba Maxi y vivió en Italia unos meses con Maxi. Debería reclamar en Italia», aclaró Wanda a través de los mensajes que le mandó a Yanina.

Luego, la presentadora acotó: «No creo que mienta en una cosa así. La señora está acá y está haciendo esto acá y seguramente le piden a Wanda por tiene cuentas en la Argentina».

¿Cuántos millones debe pagar Wanda Nara?

Wanda Nara suma un nuevo dolor de cabeza en la Justicia en medio de su litigio judicial con su ex Mauro Icardi por el que viajó a Italia por el juicio de divorcio.

En el programa Intrusos (América Tv) dieron detalles del juicio que perdió la mediática con una ex empleada y por el cual fue condenada a pagar una millonaria suma de dinero.

Se trata de Daiana Decastelli, quien llevó a la Justicia a Wanda y en el SECLO, instancia de negociación previa para no llegar a juicio, se llegó a un acuerdo entre las partes por la suma de 15 millones de pesos.

La resolución fue acordada el viernes 23 de mayo y el monto se dividía en dos pagos, el cual el primero de ellos debía hacerse a las 48 horas por la mitad de esa suma total.

Sin embargo, Wanda Nara no abonó ese pago inicial de lo acordado en instancia judicial, por lo cual está en falta y ya empezaron a correr intereses diarios que se van sumando y agigantando la deuda.

«Wanda tenía que pagar 15 millones de pesos y no los pagó. Se le complicó y ahora deberá pagar intereses y costas», precisó Paula Varela acerca del reciente revés judicial para la mediática.

¿Qué dijo la exempleada de Wanda Nara?

Analía Alvarado trabajó durante seis meses en Italia junto a Wanda Nara y su familia, en un período en el que Mauro Icardi jugaba en el Inter de Milán y Maxi López en el Catania. Según su relato, tanto ella como su compañera enfrentaron situaciones «malísimas» que las llevaron a acudir a la embajada argentina para intentar regresar al país, ya que Wanda les habría retenido sus pasaportes. «No nos daba los documentos. Entramos y salimos con ella, pero no nos los entregaba», afirmó Analía, quien aseguró que esta situación las dejó en una posición vulnerable.

Además, la ex empleada denunció que, al regresar a Argentina, Wanda no les entregó sus valijas, que contenían ropa y pertenencias compradas para sus hijos. «Nos hizo ir a buscarlas a Nordelta. Maxi López y su hermano son testigos de esto», señaló.

Analía describió un episodio particularmente tenso durante un cumpleaños, donde Nora, la madre de Wanda, habría protagonizado un escándalo por la presencia de la madre de Maxi López. «Salimos corriendo con los chicos porque Nora hacía un escándalo. Dijo que Maxi le había pegado, pero era mentira, yo estaba ahí y no vi nada», relató. Según la ex empleada, Nora intentó presionarla para que mintiera y respaldara su versión, incluso sugiriendo que fueran a la policía a denunciar a Maxi.

Analía también mencionó discusiones frecuentes entre Wanda, Mauro Icardi y Maxi López, que generaban un ambiente incómodo para los empleados y afectaban a los niños, quienes presenciaban estas peleas. «Era una situación incómoda, se peleaban entre ellos y querían que contáramos todo lo que pasaba en la casa», aseguró.