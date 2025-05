Ricardo Darín tuvo un picante cruce con un tuitero por un hiriente comentario sobre su hermana Alejandra 

Ricardo Darín levantó revuelo en los medios con una declaración el último sábado en la mesa de Mirtha Legrand donde manifestó que una docena de empanadas cuesta 48 mil pesos.

Qué le dijo Ricardo Darín a un usuario de Twitter luego del hiriente comentario sobre su hermana alejandra

Cuando Mirtha Legrand le consultó a Darín cómo veía la situación de Argentina, el actor respondió: “La verdad es que no entiendo nada, me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?», se preguntó el actor cuestionando el plan económico del Gobierno de Javier Milei.

Y agregó: «No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos! No entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar”, lanzó el artista, disparando una gran polémica en las redes sociales y donde muchos cuestionaron el precio que dijo el artista.

Lo cierto es que en medio de la gran cantidad de mensajes que recibió el actor en su cuenta en X, uno de ellos hizo referencia de manera hiriente a la memoria de Alejandra Darín, quien falleció el 15 de enero a los 62 años.

«Igual que la corrupta de la hermana debería callarse por que lo que hizo su hermana en la Asociación Argentina de Actores fue una vergüenza», comentó un usuario.

Sin embargo, Ricardo Darín no dejó pasar de largo ese polémico mensaje y contestó de manera contundente ante ese desubicado comentario en las redes donde se mencionó a Alejandra.

“Tenés mucha suerte en que no responda semejante agresión, obviamente amparado por el anonimato. Lavate la boca antes de hablar de mi hermana… Cobarde”, respondió furioso el artista.