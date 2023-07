El conmovedor recibimiento a Wanda Nara en Turquía, en medio de la preocupación por su salud

Luego de finalizar las grabaciones de MasterChef Argentina, Wanda Nara se fue del país con destino a Turquía, acompañada de su pareja Mauro Icardi, quien debe reincorporarse al Galatasaray, y cuatro de sus hijos.

Allí, la conductora fue recibida por una verdadera multitud, en su mayoría compuesta por simpatizantes del club turco, entre la que se vieron carteles de apoyo y cariño, en el contexto de la preocupación por su estado de salud.

«Mejorate pronto, Wanda«, decía uno de las cartulinas en el idioma local, además de otro pasacalle, que en italiano, rezaba un mensaje similar.

Conmovida y emocionada por la situación, Wanda registró el momento con su celular y subió algunas historias a su cuenta de Instagram, en las que se pudo ver la gran cantidad de hinchas del Galatasaray presentes para recibirlos junto a Icardi.

Incluso, los medios de comunicación del país cubrieron la llegada de la pareja a Turquía y los abordaron con decenas de cámaras de televisión y micrófonos.

Según se informó, los responsables del recibimiento fueron simpatizantes del Galatasaray pertenecientes a la agrupación Ultraslan, quienes colmaron el aeropuerto de Atatürk, a 15 kilómetros de Estambul, la ciudad más poblada del país.

Wanda Nara, destekleri için Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti.❤️🥹



pic.twitter.com/w9n3K6CbzU — Plus Sports (@plussportz) July 28, 2023

Wanda Nara ya está en Turquía: la aclaración sobre su salud antes de tomar el avión

Antes de partir al país asiático, Wanda respondió algunas preguntas de sus seguidores en redes sociales y ante la consulta por su salud, que generó preocupación en las últimas semanas, dejó una contundente respuesta.

“No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”, expuso, y añadió: “Se dijeron muchas mentiras. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otro”.