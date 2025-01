Wanda Nara no cumplió con lo acordado y no entregó sus hijas a Mauro Icardi: por qué

Tanto Mauro Icardi como Wanda Nara fueron citados a declarar nuevamente ante la Justicia y lo harán hoy vía zoom para lograr un acuerdo por la tenencia de las dos hijas que tienen en común: Francesca e Isabella.

Mauro y Wanda no se pudieron poner de acuerdo

Según lo estipulado legalmente, Wanda podía quedarse con sus hijas durante 15 días y luego debía entregarlas a su ex marido, pero la conductora de Bake Off Famosos optó por no devolverlas y sería por el cumpleaños de una de las menores, el cual desea organizar, como hizo toda su vida.

Enterada que la nueva pareja de Icardi, La China Suárez, está organizando un festejo para su hija, Wanda habría accedido a invitar a su ex a la fiesta en su casa.

Lo cierto es que Mauro y Wanda no se pudieron poner de acuerdo y la conductora se quedó con las nenas, a pesar de que el 15 de enero debía entregarlas.

La pelea es porque Wanda asegura que debe tener a sus hijas 15 días de corrido, mientras que Icardi afirma que es por quincena, a pesar de que las nenas están con ella desde el día 6.

El problema se centra principalmente en el cumpleaños de una de las nenas, que ambos quieren tenerla en ese día y hacerle un espectacular festejo.