Mauro Icardi y una polémica declaración contra Maxi López: «Se pegaba la vuelta para irse con gatos»

Se siguen difundiendo las conversaciones privadas entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Esta vez el futbolista del Galatasaray expuso las conductas del ex marido de la empresaria, Maxi López. Las capturas se dieron a conocer en el programa del miércoles de LAM.

A Mauro Icardi no le gustaba que Wanda y Maxi López se llevaran bien

No es la primera vez que aparece la mención de Maxi en los chats difundidos y, por lo que se puede apreciar en las conversaciones, Icardi no aprobaba la buena relación que Wanda Nara tiene con su ex pareja y se lo hacía saber con amenazas y recuerdos sobre sus conductas.

“El tan bueno de Maxi no te daba ni el agua para sus hijos… me hacía cargo todo yo! Pusiste una cuota y nunca pagó una mierda. La casa de pedo te la saqué yo con Ana Rosenfeld porque la pelotuda de turno decía dásela a él!”, decía el primer mensaje del chat, haciendo referencia a la mansión que tiene Wanda en Santa Bárbara, producto de un arreglo económico con su ex pareja.

“Pero sii, qué bueno que era!! Abandonaba a sus hijos en la puerta de milano para irse de joda, pasaba por milano y ni los iba a ver», continua el futbolista con tono irónico.

«Salía al Mc Donal’s cinco minutos se pegaba la vuelta para irse con gatos a los hoteles. A cenitas en los restaurantes de milano y fiestas en todos los boliches. Pero sí, tan bueno y tan ejemplo”, agregó.

Finalmente, le aseguró tener todo “guardado”: “Lo bueno es que tengo todo guardado para cerrarte el orto bien cerrado cuando quieras, ya que sos tan olvidadiza. Te dejó una casa poronga que lo único que haces es hacerle arreglos porque está hecha verga”.