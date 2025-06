Wanda Nara sorprendió al contar que se manda mensajes con un futbolista que juega en el Mundial de Clubes 

Wanda Nara sorprendió con una confesión que rápidamente generó revuelo en redes sociales. Durante una entrevista en el canal de streaming de Olga, en el programa TDT, la empresaria y conductora reveló que mantiene conversaciones por mensaje con un futbolista que actualmente está participando del Mundial de Clubes.

Qué dijo Wanda Nara sobre los mensajes que mantiene con un futbolista que juega el Mundial de Clubes

«Wan, ¿estás viendo el Mundial de Clubes?», le preguntó Gianfranco Odoguardi, uno de los conductores del ciclo. Con su estilo directo y sin esquivar la pregunta, la presentadora de Bake Off Famosos respondió: «Lo estoy siguiendo muy en particular, estoy hablando con un chico que está jugando». Su respuesta, breve pero contundente, dejó a todos expectantes.

Aunque su respuesta despertó la curiosidad de todos en el estudio, Wanda no quiso dar más detalles sobre la identidad del jugador. Ante la intriga, el conductor insistió: «¿En cuál equipo?». A lo que ella, con picardía, retrucó: «¿Te pensás que soy tan pero tan…?», dejando la frase inconclusa y generando aún más misterio. La tensión en el estudio creció, pero Wanda se mantuvo firme en su decisión de no revelar más.

La confesión no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a especular sobre quién podría ser el futbolista en cuestión. Algunos mencionaron nombres de jugadores argentinos que están disputando el torneo, mientras que otros apuntaron a figuras internacionales. Lo cierto es que Wanda, fiel a su estilo, dejó la puerta abierta a la imaginación del público. Incluso algunos fanáticos comenzaron a revisar las listas de convocados de los equipos participantes para encontrar pistas.

Hace unas semanas había trascendido que la cantante de Bad Bitch estaba teniendo un romance con un jugador del PSG, excompañero de Mauro Icardi.

“Wanda durmió en donde están los jugadores del PSG y sus familias. Participó del festejo íntimo en el hotel”, había afirmado la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) Yanina Latorre en sus redes sociales. “Me dice Diego que parece que está con el marroquí Hakimi”, había revelado Yanina, alimentando aún más los rumores sobre la vida sentimental de la mediática.

Wanda Nara habló sobre su supuesto vínculo con Achraf Hakimi, el jugador del PSG

Desde Ibiza, la Wanda se comunicó con Ángel de Brito durante el vivo de LAM (América TV) para enfrentarse a la última información que trascendió sobre la denuncia de desamparo de sus hijas Francesca e Isabella y aprovechó para hablar también sobre su situación amorosa.

«¿Estuviste o no estuviste con Hakimi?», le consultó el conductor, a lo que ella rápidamente negó el romance.

“Me río porque todos los días sale una persona nueva, y hay un montón de nombres”, contestó.

Sobre la razón por la cual estuvo presente en la final de la Champions League, Wanda sostuvo que aún mantiene una buena relación con el club francés y por ello recibió una invitación. Además, aclaró que no está en busca de una relación amorosa, ya que está “disfrutando la soltería”.

Y explicó: «No me gusta que me involucren en situaciones que no son. Nunca me metería con alguien que está en pareja. Lo hacen para generarme daño o lastimar«.