Qué son los muñecos «Labubu», la nueva obsesión de Wanda Nara

En los últimos meses los looks de Wanda Nara se empezaron a ver acompañados por estos particulares muñecos, los Labubu: descritos como “peluditos, misteriosos, con formas entre lo infantil y lo mitológico”, se han convertido en los acompañantes inseparables de la empresaria.

Wanda, que también es fanática de Hello Kitty, adoptó esta nueva moda y no hay cartera suya que no lleve uno colgando. Como es habitual, el fenómeno ya estalló en redes, generando un gran interés entre sus fans y el público en general.

¿Qué son los muñecos Labubu?

Labubu es una creación de Kasing Lung, un artista oriundo de Hong Kong, quien influenciado por las leyendas de los elfos de la mitología nórdica, dio vida a este personaje en 2015.

Se trata de un pequeño “monstruo” con pelaje suave, orejas puntiagudas, ojos grandes y dientes afilados, que le confieren una expresión traviesa y encantadora. Estos muñecos tan particulares se viralizaron en el último tiempo a través de TikTok e Instagram, cuando usuarios de todo el mundo empezaron a mostrar sus propias colecciones, a realizar videos creativos con ellos y a compartir sus favoritos.

Los muñecos Labubu se venden en cajas sorpresa, lo que significa que los compradores no saben qué modelo recibirán hasta abrir el paquete. Esto hizo que los Labubu sean un producto de mucha demanda, ya que hay versiones específicas y limitadas que incentivan el coleccionismo.

Los Labubu: símbolo de estilo en Wanda Nara

Con apariciones cada vez más frecuentes en las fotos de Wanda Nara, estos muñecos evolucionaron de ser un simple accesorio tierno a un nuevo símbolo de estilo: los luce con total naturalidad, los combina con carteras de lujo, luciéndolos durante sus viajes por Europa o incluso en su rutina diaria junto a sus hijas.

Recientemente, Wanda sorprendió a sus hijas con un muñeco Labubu gigante, mostrando que la colección también se ha integrado en su universo familiar. A diferencia de otros objetos de moda a menudo inalcanzables, los Labubu “mezclan rareza y ternura” y forman parte de esta tendencia digital a la empresaria también se suma marcando un antes y un después en la moda.