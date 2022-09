Wanda Nara tendría un nuevo romance: de quién se trata

Wanda Nara estaría harta de Mauro, a quien no perdonó tras su affaire con "China" Suárez.-

Todo indica que finalmente, y después de muchas idas y vueltas, Wanda Nara podría separarse de su marido, Mauro Icardi, y ya estaría vinculada sentimentalmente a otra persona. Es que la pareja habría decidido poner fin a su situación, a pesar de que él aún no lo acepta.

Así lo informaron en el ciclo «Socios del Espectáculo», en «El Trece», donde indicaron también que el jugador de futbol puso como condición que ella estuviera presente en la firma del contrato con el Galatasaray, en Turquía.

Según contó la panelista Luli Fernández, Wanda se mantiene en el vínculo porque no quiere terminar mal la relación con el padre de sus dos hijas, Isabella y Francesca. Es que «ella se quiere separar hace mucho tiempo pero él no. La parte económica no sería un problema porque está todo resuelto», agregó la periodista.

Además, aseguró que la pareja viene desgastada desde el affaire que tuvo Icardi con Eugenia «China» Suárez el año pasado.

Quién sería el nuevo vínculo amoroso de Wanda Nara

Mientras tanto la empresaria disfruta de su estadía en Buenos Aires, en plena realización del show «Quién es la máscara» por Telefe.

Entre esos viajes de ida y vuelta para cerrar el contrato de su actual marido, al parecer entabló conversación con un artista de la escena nacional que tendría intenciones de conocerla en profundidad.

«Wanda está cada día más cerca de L-Gante y él está muy interesado en ella«, reveló la periodista Mariana Brey. Los rumores comenzaron cuando con L-Gante se cruzaron en una fiesta, en la que ella no estaba invitada pero él pidió que asistiera.

Cabe recordar que L-Gante también está separado, en medio de otro escándalo, de Tamara Báez con quien tienen una hija en común, Jamaica.