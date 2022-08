Wanda Nara y Mauro Icardi viajaron a Ibiza tras los fuertes rumores de divorcio

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. El matrimonio respondió una vez más a los rumores de divorcio luego del audio filtrado por una empleada. Junto a sus hijos, la pareja se mostró en Ibiza.

“Necesito mejorar mi bronceado, regresando a Ibiza”, escribió Wanda Nara en una foto tomada desde el avión en una historia de Instagram. “Nos fuimos”, publicó por su parte Mauro Icardi. En otra historia, la empresaria añadió: “Ibiza con ellos”, en la foto en la que se ve al jugador del PSG junto a sus dos pequeñas hijas.

«Ibiza siempre es un buen plan”, escribió después Wanda Nara junto a una foto en la que posa con un pantalón blanco y una lujosa cartera.

Wanda Nara había estado días atrás en Argentina. Había sido protagonista de varios escándalos relacionados a la crisis de pareja con Mauro Icardi. Es que durante su estadía en Buenos Aires había trascendido un audio donde aseguraba la ruptura de la pareja. “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, había sido el audio enviado a una empleada.