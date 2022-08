Revelaron el motivo del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En las últimas horas se había difundido un audio de Wanda Nara. En él anunciaba que se divorciará de Mauro Icardi. Ahora, tras una nueva crisis matrimonial, se dio a conocer los motivos de la separación. El encargado de revelar la información fue el conductor de LAM, Ángel de Brito, quien explicó que se debe a que la empresaria no superó aquel episodio que vinculó al futbolista con Eugenia “La China” Suárez, por el que lo perdonó y siguieron juntos.

“Esto lo tengo de muy buena fuente, lo que no superan es el episodio con la China Suárez. Búsquenle la vuelta que quieran o disfrácenlo, pero eso es lo que no pudieron remar desde aquella historia de Instagram. Ella no lo superó y él en un momento soltó. No hay otro tema concreto que este”, expresó el presentador al aire. Para darle más sustento a sus dichos, remarcó que manifestó “lo que siente Wanda”.

El audio

«Carmen, yo me vine a Argentina, porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio», se escucha en el audio que Nara le envió a una empleada doméstica.

Icardi no demoró en responder al audio que se filtró. Lo hizo a través de sus historias de Instagram: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”. Además, mencionó a Wanda con un corazón para despejar que no están separados.

NA