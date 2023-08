WhatsApp eliminará cuentas que tengan estas aplicaciones instaladas: cómo evitarlo

Por seguridad, WhatsApp podría eliminar las cuentas que utilizan algunas versiones no oficiales de la aplicación. Archivo.

No hay dudas de que WhatsApp es uno de los inventos tecnológicos más importantes que ha tenido la humanidad, algo que se sostiene por el solo hecho de ser la aplicación de mensajería más utilizada del mundo por personas de todas las edades.

Si bien es utilizado para comunicarse casi de manera permanente con familiares, amigos y compañeros de trabajo, las nuevas funciones de WhatsApp presentes en sus respectivas actualizaciones hacen un aporte fundamental para la experiencia de los usuarios.

Sin embargo, cada tanto surgen dificultades alrededor de la app que generan cierta inquietud entre los usuarios. Por ejemplo, se conoció recientemente un informe en el que Meta advierte sobre el posible cierre de cuentas por la presencia de algunas aplicaciones «prohibidas».

Cuáles son las aplicaciones prohibidas por WhatsApp

En concreto, la compañía ha comenzado una suerte de campaña para evitar que los usuarios descarguen en sus dispositivos algunas versiones modificadas de WhatsApp, las cuales han sido vetadas por los directivos por no ser oficiales.

En este sentido, aplicaciones como WhatsApp Plus, WhatsApp Delta, GB WhatsApp o Yo WhatsApp (entre otras) son las que Meta tiene en la mira. Ante esta situación, la empresa advirtió que cerrará las cuentas de esos usuarios de manera permanente.

En una primera instancia, se procederá a un baneo temporal de 24 horas de duración, tiempo en el que no se podrá hacer uso de la app. Una vez cumplido ese período y en caso de no haber eliminado alguna de estas versiones prohibidas, esa cuenta de WhatsApp será suspendida definitivamente.

WhatsApp: la explicación de la empresa

En el informe, se puede leer la explicación que dieron los directivos sobre esta situación: «Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros».

La advertencia hace referencia a que dichas versiones no oficiales no cuentan con el cifrado de extremo a extremo propio de Meta. A continuación, la lista de mods que no se deben usar:

– WhatsApp Plus

– GB WhatsApp

– FMWhatsApp

– WhatsApp MA

– YoWhatsApp

– Fouad WhatsApp

– OGWhatsApp

– AZWhatsApp

– Soula WhatsApp

– YCWhatsApp

– ZE WhatsApp

– WhatsApp Indigo

– WhatsApp Aero

– JTWhatsApp

– WhatsApp Transparente

– HeyWhatsApp

– YesiiWhatsApp Plus

– WhatsApp Gold