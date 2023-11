WhatsApp: en estos países no funcionan las llamadas

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada por los argentinos y en casi todo el mundo. Pero no es así en todos los países, existen naciones que directamente la tienen prohibida.

En el caso de viajar a uno de los destinos que no utilizan la app, hay que tener en cuenta que WhatsApp no estará disponible pese a la conexión que tenga tu teléfono móvil.

Puedo recibir llamadas de WhatsApp desde China

En China, existe una aplicación que cumple el rol de WhatsApp y se llama WeChat. De esta manera, el país asiático no permite el uso de la aplicación en línea en su suelo.

Desde la página oficial de WhatsApp comunicaron que «Desafortunadamente, no podemos ofrecer la función de llamadas WhatsApp en todo el mundo debido a las regulaciones locales de algunos países. Si estás en un país donde el servicio no está disponible, no podrás recibir ni hacer una llamada de WhatsApp. Por esta razón, aunque estés en un país que sí disponga del servicio, no podrás llamar a personas en países que no dispongan del mismo.»

En qué países no hay WhatsApp

Entre las naciones que restringen el uso de la red social de mensajería en línea se encuentran:

– China.

– Corea del Norte.

– Irán.

– Turkmenistán.

– Guinea.

– Omán.

– Emiratos Árabes Unidos.

– Birmania.

Además de WhatsApp, algunos países también tienen bloqueadas otras redes extranjeras como Twitter (X), Instagram y Facebook.

Cómo usar WhatsApp si viajo a otro país

Si viajas al extranjero, podrás usar tu cuenta de WhatsApp mediante una conexión por datos móviles o Wi-Fi, si el destino no se encuentra entre los mencionados anteriormente. Incluso si usas una tarjeta SIM del país al que viajes, podrás seguir usando WhatsApp con tu número original. Sin embargo, en este caso, si necesitas volver a verificar tu cuenta, no podrás hacerlo con la tarjeta SIM local.

Para verificar nuevamente un número de teléfono con WhatsApp, o para hacerlo por primera vez, se debe tener la tarjeta SIM correspondiente en el teléfono y contar con un servicio activo de mensajería SMS o llamadas.