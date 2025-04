Esmeralda Mitre aseguró no haber amenazado a Viviana Canosa: » Lo que le dije fue …» 

Esmeralda Mitre rompió el silencio tras ser acusada de amenazar a Viviana Canosa luego de su grave denuncia en Comodoro Py. La actriz dialogó con Arranca la tarde (A24) y si bien reconoció que le envió mensajes a la periodista, negó haberla amenazado.

¿Qué le dijo Esmeralda Mitre a Viviana Canosa?

🔴 SUPUESTAS AMENAZAS A VIVIANA CANOSA: HABLA ESMERALDA MITRE



Según la periodista, Mitre la amenazó en medio del escándalo de las denuncias que apuntan a varios famosos.



«Cuando vi que todo se había desmadrado, le escribí a Viviana y le dije ‘rescatate’. Yo no amenazo a nadie, porque la conozco muy bien…», expresó Esmeralda Mitre.

«Yo nunca diría lo que se de ella porque son cosas personales. Además era un mensaje privado. Ella quiso ser amiga mía y lo logró… me la creí, estaba en un momento vulnerable y estaba en un éxito grande con el Bailando. Si yo hubiese querido agredir a Viviana, lo hubiese hecho hace cuatro años», planteó Mitre sobre su vínculo con Canosa.

«Lo que le dije fue ‘vos llorabas por todo esto y ahora estás diciendo, sin pruebas, que Lizy hizo todo esto’. No podés denunciar públicamente antes de denunciar en la Justicia. Hice un comentario a favor de Lizy porque viví un escarnio enorme, con mentiras y falacias tremendas», manifestó.

«No lo voy a creer hasta que vea una prueba. Porque de mí dijeron que dormía en el piso, que no tenía gas, ni luz, que había vendido todo. Tuve que denunciar a mi madre, que hoy está imputada y procesada. Mi cuñado está procesado por violencia de género. Es una tragedia lo que pasó en mi familia. Desde mi dolor, empatizo con Lizy. Solo quise marcarle a Viviana: ‘Mirá que estás repitiendo lo mismo que decías que te pasaba a vos’», agregó.

Los mensajes de Esmeralda Mitre a Viviana Canosa, que desataron el escándalo

Esmeralda Mitre le envió contundentes mensajes a Viviana Canosa tras su denuncia en Comodoro Py contra Lizy Tagliani y otros famosos, donde le dijo: «Viviana, rescátate. No seas mala persona, sos vil».

«No hagas este daño, ¿con qué razón estás haciendo esto? Rescátate, no sos una mala persona, no sos nadie para hablar así de ella. Yo también sé muchas cosas de vos, y no saldría a hablar de esta forma», sumó.

«Por mi vida te juro que le voy a dar todo el apoyo en abogados, en lo que sea para que salga de la injusticia que le estás haciendo. Esto se llama ley de causa y efecto. Todo te va a volver, Viviana», sentenció.