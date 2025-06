Esmeralda Mitre invitó a comer a una amiga en una pizzería y se fue sin pagar

Esmeralda Mitre, heredera del 25% de las acciones del grupo La Nación e hija del tataranieto del ex presidente argentino Bartolomé Mitre, vuelve a ser noticia por un escándalo en el restaurante Pizza Cero. Según relató Yanina Latorre, Esmeralda Mitre invitó a una amiga «tope de gama» a comer, pero al momento de pagar la cuenta de 40 mil pesos, se retiró sin abonar, asegurando que lo haría durante la semana.

Esmeralda Mitre hizo el famoso «paga dios» en una casa de pizzas

En una visita posterior al mismo restaurante, Esmeralda intentó saldar la deuda, pero su tarjeta fue denegada. Según Latorre, Mitre prometió que «a la tarde iba la mucama con la plata» y que se llevaría la tarjeta, que quedó retenida por el establecimiento.

Esmeralda Mitre es quien suele presentarse como una figura de alto perfil económico y social, pero, como señaló Latorre, «si no tenés fondos en la tarjeta, no sos millonaria». La situación reavivó el debate sobre la imagen que proyecta Esmeralda, quien en 2020 afirmó en una entrevista: «De niña rica no tengo nada. Quizás los millones, los caprichos, el apellido y cierto desprecio a los pobres, pero eso no me convierte en niña rica».

¿Quién es Esmeralda Mitre?

Esmeralda Mitre, conocida por su matrimonio con el ex secretario de Cultura Darío Lopérfido (2014-2018) y por su rol en la disputa por el control del diario La Nación, ha estado en el centro de controversias mediáticas en el pasado, incluyendo acusaciones de deudas impagas y conflictos legales.