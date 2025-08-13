Yanina Latorre arremetió contra Thelma Fardín: “Sos una feminista selectiva”

El cruce entre Yanina Latorre y Thelma Fardín sumó un nuevo capítulo luego de un enfrentamiento en redes sociales. La conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) cuestionó la forma en que la actriz comunicó en un video su denuncia contra Juan Darthés, y las respuestas no tardaron en llegar.

Tras la réplica de Fardín en X (ex Twitter), Latorre retomó el tema en su programa y le habló directamente.

Qué le dijo Yanina Latorre a Thelma Fardín tras el cruce que tuvieron en X

“Thelma Fardín, reina de mi corazón. Nunca te difamé, nunca te denosté, siempre creí en tu palabra. Pero en este tuit me tratás de ignorante y de mala persona, incluso me volvés a decir cornuda. Yo no soy ignorante. Creo en tu denuncia, pero no me gusta la forma en que la comunicás y tengo derecho a decirlo como comunicadora”, expresó.

Latorre cuestionó que el video de Fardín pareciera “guionado” y “editado”, comparándolo con una publicidad:

“Vos hiciste plano corto, estabas bien iluminada, toda vestida de Adidas, empezaste haciendo flexiones de brazos para hablar de una denuncia de abuso. Me parece que frivolizás la causa. Este video parece más una publicidad de Adidas que el pedido de justicia de una mujer”.

La panelista también marcó diferencias ideológicas con la actriz y la acusó de “feminista selectiva”:

“Solamente defendés a las que son de tu condición. No defendiste a Cinthia Fernández, no hablaste de Julieta Prandi, solo hablás de vos”.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el descargo de Thelma Fardín sobre Juan Darthés

“Lo q no entiendo es por q para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, no?”, comentó la conductora reposteando el video de Thelma.

“Yanina, No es que te importe la forma, es que criticas lo único que podes porque no soportas el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperas, voy a ser la sobreiviente que quiera. Sobre tu idea de “guionado”, cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón. Que vos denostes cada cosa que hago, me enorgullece. La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news. Qué inventarás ahora para difamarme? La diferencia entre vos y yo, es que a mi los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos los tuyos, te hicieron destilar odio”, respondió Thelma.