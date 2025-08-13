Cuándo y cómo ver la primera aparición de Taylor Swift en el podcast de su novio Travis Kelce

La nueva era de Taylor Swift está casi sobre nosotros. La superestrella no solo está por estrenar música, sino que también aparecerá este miércoles en New Heights por primera vez.

Parte del anuncio de este martes del lanzamiento de The Life of a Showgirl involucró al popular podcast, típicamente enfocado en el fútbol americano, conducido por Travis Kelce —el novio de Swift y ala cerrada de los Chiefs de Kansas City— y su hermano, Jason Kelce, el ex centro de los Eagles de Filadelfia.

El programa insinuó “un episodio especial con una invitada MUY especial” en las redes sociales el lunes, compartiendo un fondo naranja y una silueta misteriosa que muchos intuyeron que era Swift. Resultó ser cierto, las cuentas de redes sociales del programa lo confirmaron más tarde, al mismo tiempo que Swift anunció su duodécimo álbum de estudio.

Cómo escuchar a Taylor Swift en el podcast New Heights

El episodio de Swift del podcast New Heights se estrenará este miércoles a las 20 hora argentina. Estará disponible para verse en su totalidad en YouTube.

Los fanáticos que prefieran escuchar el programa pueden hacerlo a través de la mayoría de las plataformas de transmisión de podcasts: Apple Podcasts, Amazon Music, Audible, Spotify y Wondery, que produce el programa, entre ellas.

Los episodios pueden durar hasta dos horas. No está claro cuánto durará el de Swift o cuánto tiempo participará ella.

Qué se sabe sobre el episodio de Taylor Swift

No mucho. El miércoles por la mañana, el podcast compartió un clip de casi dos minutos en el que Jason Kelce dio a Swift una introducción extensa y entusiasta.

“Como todos sabemos, ustedes tienen muchos fans masculinos de los deportes que escuchan su podcast. Creo que todos sabemos que si hay algo que los fanáticos masculinos de los deportes quieren ver en sus espacios y en sus pantallas es más de mí”, bromeó Swift.

Esto siguió a las primeras insinuaciones, que incluyeron otro clip compartido el martes. En él, Swift les dijo a los hermanos Kelce que quería mostrarles algo, revelando un maletín verde menta con sus iniciales en naranja. Jason Kelce preguntó qué había dentro, lo que la llevó a sacar un disco de vinilo con una portada borrosa.

“Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl”, señaló desde una packaging sofisticado.

Poco después, el podcast New Heights compartió otro clip con Swift como adelanto del episodio del miércoles. En él, Swift elogió el color del suéter de Travis Kelce, quien respondió: “Es el color de tus ojos, cariño. Es por eso que combinamos tan bien”.

Taylor Swift replicó: “Estamos a punto de hacer un p… podcast”.