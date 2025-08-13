Se cayó WhatsApp en todo el mundo: las funciones que quedaron afectadas 

La versión web de WhatsApp sufrió una caída mundial esta tarde que dejó a miles de usuarios sin acceso a la plataforma desde navegadores.

¿Qué pasó con WhatsApp Web este miércoles?

El inconveniente comenzó pasadas las 17:40, hora de Buenos Aires, y no afectó a las versiones móviles de la aplicación utilizadas en smartphones.

En Argentina, numerosos usuarios recurrieron a redes sociales para reportar que no podían ingresar a sus perfiles, mientras que aquellos que ya estaban dentro de la plataforma no presentaron dificultades para enviar o recibir mensajes.

La interrupción, que se extendió por aproximadamente 50 minutos, se solucionó poco después de las 18:40, momento en el que WhatsApp Web volvió a funcionar con normalidad. Por el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial sobre las causas del incidente.

Por qué recomiendan activar la función “privacidad avanzada” en WhatsApp

Al activar esta nueva función, se restringe la posibilidad de que otros participantes exporten conversaciones, descarguen archivos automáticamente en sus dispositivos o utilicen los mensajes con herramientas de inteligencia artificial. “De esta forma, todos en el chat pueden estar tranquilos de que lo que se dice no saldrá de la conversación”, aseguraron desde WhatsApp para destacar el objetivo de proteger aún más la confidencialidad dentro de la app.

Esta herramienta está disponible tanto en chats individuales como en grupos, y fue pensada especialmente para contextos sensibles. “Pensamos que esta función es ideal para grupos donde no todos se conocen bien, pero las conversaciones son delicadas, como hablar de problemas de salud en un grupo de apoyo u organizar a tu comunidad para algo importante para vos”, explicaron desde la plataforma. Asimismo, se dio a conocer que ya se encuentra habilitada para quienes tengan instalada la última versión de la app y representa un paso más en el compromiso de WhatsApp con la seguridad y la privacidad digital.

Para activar esta función, alcanza con ingresar al chat deseado, seleccionar su nombre en la parte superior y luego acceder a la opción Privacidad avanzada del chat. Esta es la primera versión de la herramienta, y desde WhatsApp ya adelantaron que se encuentran trabajando en nuevas actualizaciones que permitirán sumar más configuraciones y elevar aún más los niveles de protección en próximas versiones.

Otras alternativas para proteger chats en WhatsApp

Además de la nueva herramienta Privacidad avanzada del chat, WhatsApp pone a disposición de sus usuarios una serie de funciones diseñadas para proteger la seguridad y la privacidad de las conversaciones. Estas opciones permiten tener mayor control sobre la información compartida y prevenir accesos no deseados. Entre las más destacadas se encuentran:

Cifrado de extremo a extremo

Todas las conversaciones, llamadas y archivos compartidos están protegidos por defecto con este sistema. Solo el emisor y el receptor pueden acceder al contenido, lo que impide que terceros —incluso WhatsApp— puedan leerlo.

Bloqueo de chats con contraseña, huella o reconocimiento facial

Es posible proteger chats individuales mediante una contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial, añadiendo así una capa extra de seguridad para acceder a esas conversaciones.

Verificación en dos pasos

Esta opción permite configurar un PIN adicional que se solicita al registrar el número en otro dispositivo, dificultando que alguien acceda a la cuenta sin autorización.

Mensajes temporales

Los usuarios pueden activar esta función para que los mensajes se eliminen automáticamente luego de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, según se elija.

Ocultar información personal

En el apartado de privacidad se puede definir quién tiene acceso a datos como la foto de perfil, el estado, la última conexión o las confirmaciones de lectura, brindando mayor control sobre lo que ven los demás.

Reportar y bloquear contactos

Ante situaciones sospechosas o mensajes no deseados, se puede bloquear o reportar al contacto desde el mismo chat, lo que impide futuros intentos de comunicación.

Cada una de estas funciones refuerza el compromiso de la plataforma con la seguridad digital, brindando herramientas accesibles para que las personas puedan proteger sus datos y mantener el control sobre sus interacciones en línea.