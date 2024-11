Ex empleada de Wanda Nara acusó a la conductora de difamación: “¿La prensa le cree todo lo que dice?” 

María Carmen Cisnero Reboledo, ex empleada doméstica de Wanda Nara en Milán, habló sobre las acusaciones de la conductora contra su ex pareja y padre de sus hijas, el futbolista Mauro Icardi: la mujer aseguró que la conductora miente y los señalamientos son un engaño.

La acusación a Wanda Nara que hizo la ex empleada

Carmen, que había denunciado a Nara e Icardi por trata de persona en 2022, ahora brindó su opinión sobre el conflicto con el futbolista: “No le crean más a Wanda Nara porque es todo mentira lo que dice. Está haciendo todos esos garabatos porque no está él -Icardi-, cuando venga él, acordate de mí, que le pega una patada en el ort* a L-Gante y lo deja”.

Cisneros, que en su momento señaló que no recibió “ni un peso durante dos años y medio” y contrató al abogado Alejandro Cipolla; rememoró el conflicto y apuntó que la conductora aún no le pagó el dinero de la deuda.

En cuanto a la posible demanda que la mediática realizará al jugador por la manutención de sus hijas Isabella y Francesca, la trabajadora doméstica aseguró: “Esto que dice que no le pasa plata y demás, siempre hizo lo mismo con Maxi López. Él siempre se ocupó de los cinco hijos, incluso los de Maxi -López- (Valentino, Constantino y Benedicto).

“Además se ocupa de las chicas (Francesca e Isabella), a ellas no les va a pasar nada porque él se muere por las hijas, no les deja faltar nada. Son todas mentiras. ¿Todavía la prensa le cree todo lo que dice?, yo no le creo para nada. No le sigan la punte porque es una sinvergüenza”, concluyó.