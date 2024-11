Yuyito González halagó a su «nueva amiga» Melania Trump, la esposa de Donald Trump

El presidente Javier Milei habló en la convención conservadora impulsada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves. El funcionario libertario busca avanzar junto al nuevo mandatario de la casa blanca en «mayores acuerdos comerciales» con EE.UU. Al parecer, a Yuyito Gonzalez, novia de Milei, también le interesa afianzar su relación con los Trump, ya que aseguró que Melania Trump es su «nueva amiga».

Amalia «Yuyito» González habló sobre la esposa de Donald Trump: «my new friend»

Luego de que Javier Milei se presentara en Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), evento realizado en una de las propiedades del presidente estadounidense, Yuyito González habló sobre la esposa de Donald Trump.

En su programa por Ciudad Magazine, Yuyito mostró su look, igual que el de Melania Trump, y se comparó con la primera dama de Estados Unidos. «No fuiste Melania a Mar-A-Lago (donde se encontraron Javier Milei y Donald Trump), ‘no mi amor, tenía otras cosas que hacer’, me dijo. Bueno, ‘no importa, see you later (nos vemos luego)’, le dije yo», contó.

«Y acá estamos yo con «my new friend» (nueva amiga). Pronto la iré a ver a Estados Unidos, por supuesto que si«, dijo mientras posaba con una foto de la estadounidense.

«Le voy a contar que le ponemos los looks, mira el pelo bastante parecido eh, me encanta el pelo de Melania. Voy a ver si me engancho unos tratamientos porque el pelo te empodera también eh, estamos empoderadas, la que puede puede Melania«, agregó González.

Yuyito y Milei, antes del viaje del presidente a Estados Unidos.

«Melanie, Mel le voy a decir ahora, amiguis, para siempre forever together best friends (para siempre juntas, mejores amigas)», aseguró la conductora mientras de fondo sonaba «La que puede puede», de Catriel y Paco Amoroso, tema que irónicamente tiene una frase que critica al gobierno de Javier Milei.

Antes de la partida del presidente hacia Estados Unidos, la figura de Ciudad Magazine posteó una foto con su novio desde la Quinta de Olivos y escribió: «Ahora, con mi amor antes de su viaje. Te amo, cielo«.