Reflexiones sobre violencia

Soy una persona mayor y en el transcurso de mi vida he visto y aprendido mucho, observando mi entorno próximo y luego a través de los medios conociendo otras realidades más lejanas. Pero hoy, agobiada por las noticias de violencia ejercida principalmente por los más jóvenes me pregunto y cuestiono sobre las causas. Se han perdido valores fundamentales. Se ha avanzado vertiginosamente en el conocimiento, inteligencia artificial tecnologías diversas, pero no se ha enseñado por olvido o negligencia, como usar dichos avances para el bien, para preservarnos y cuidar nuestro planeta, para vivir en paz. Si acabo de saber que “coronavirus” fue creado en un laboratorio. En lugar de usar esa creatividad para remediar enfermedades que aún no se curan…

Pero bueno, los padres damos a nuestros hijos todo lo que sabemos y podemos desde que nacen hasta que se hacen adultos. Y quizás no recalcamos suficientemente que cuando comienzan a tomar sus propias decisiones deben responsabilizarse por lo que deciden, para bien o para mal. Si logran éxito, siguen su camino pero si fracasan suelen culparnos y hasta descalificarnos sin ningún atenuante.

Concluyendo y sin olvidar que hay otro sector de la sociedad que carece de oportunidades de crecer con techo, comida y educación. No quiero terminar sin mencionar que no termino de descubrir las causales de tanta violencia, fallas educativas y humanas u otras. Quedo atenta a la experiencia de mis congéneres con la convicción de que somos muchos preocupados por el tema padres. ¿Escuela? ¿Estado? Para reflexionar, unos y otros…

Laura D. Colombino

Neuquén