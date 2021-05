Reflota la polémica en la industria por la nueva ley de compre local

El pedido a la Legislatura de autoridades provinciales y de la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén (Fecene) para acelerar el tratamiento de la nueva ley de Compre Neuquino intensificó la grieta sobre el proyecto con las petroleras de Vaca Muerta. Ambos sectores comparten la idea de ampliar la base de pymes locales, pero se distancian por la letra chica de la reglamentación.

La polémica se generó a finales del año pasado cuando el Ejecutivo intentó meter el tratamiento de la nueva ley sobre el cierre del período legislativo lo que derivó en una carta de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) que planteó la “preocupación” de las petroleras. Energía On dialogó con petroleras, el ministro de Producción de Neuquén, Facundo López Raggi y el secretario de la Fecene, Edgardo Phielipp, y las mismas diferencias que los separaban hace unos meses siguen vigentes.

Mientras que desde el Ejecutivo buscan centrar la discusión sobre la ampliación de los límites de la ley actual (ver aparte) y su interés de sumar más pymes al certificado, las petroleras insisten que el fondo de la cuestión está en que ni la vieja, ni la nueva reglamentación fomentan el desarrollo de pymes. Aseguran que solo mantiene un mercado cautivo, pero además que son las propias firmas locales las que no se quieren certificar porque “no ven” beneficios para hacerlo.

“Es una ley que no sirve de nada, tiene buenas intenciones, pero lo único que hace es genera mercado cautivo, no desarrolla proveedores, no da crédito, lo único que hace es tener un club de proveedores cautivo que es la antítesis de lo que la industria necesita. La provincia debería tener puesta la cabeza en ver cómo hacen para desarrollar servicios que no hay o complementar los que ya están”, señalaron desde una petrolera.

En números $24.000 millones es la suma aproximada que destinaron las petroleras en contrataciones de pymes con el certificado.

De aprobarse la nueva ley el universo de las 80 certificadas actuales pasaría a ser de casi 1.000, siempre y cuando las firmas lo tramiten. Por este dato es que desde Fecene aseguran que la nueva reglamentación permitirá salir del mercado cautivo actual.

La semana pasada la federación tomó contacto con legisladores de diversos bloques para plantear la “importancia” del proyecto de ley a lo cual le transmitieron que iban a avanzar con la aplicación. “Es una ley que necesitamos, yo también hablé con diputados del MPN (por Movimiento Popular Neuquino)”, expresó López Raggi.

Recientemente el Centro Pyme Adeneu, la autoridad de aplicación de la ley de compre, publicó el índice de contratación a empresas certificadas durante el 2020.

Lo que se desprende de los datos es que el Centro Pyme dividió los porcentajes de contrataciones 2020 en dos partes: por un lado, seleccionó a las empresas con el certificado de Compre Neuquino (ECN) –el dato que más les interesaba- y, por otro, a las Empresas Sin Certificado o potenciales (NoECN), que son las firmas que tienen el núcleo de sus actividades en la provincia y son precisamente a las que apuntan a sumar con la nueva ley.

La CEPH se opuso a la intención de modificar la ley vigente el año pasado. (Foto: Florencia Salto)

Si se tiene en cuenta solo las ECN, no hay ninguna operadora grande que en 2020 haya alcanzado el 60% que estipula la ley, incluso ninguna superó el 35%. El planteo de las petroleras es que nunca podrán llegar al 60% si el universo de pymes sigue en el orden de las 80 empresas.

“Cualquier interesado en venir a desembarcar en Vaca Muerta a buscar oportunidades con inversiones no tiene ningún tipo de facilidades de parte Neuquén, es más tiene una barrera de ingreso que es esto. Hay que dejar de pensar Vaca Muerta como el patio de Neuquén”, señalaron desde otra petrolera de la Cuenca Neuquina.

Desde provincia remarcan que lo que buscan es justamente darle entidad a lo que es una firma potencial. “Buscamos clarificar a todas y llamarlas tipo A y B. No queremos que una operadora me diga que llega al 40% del nivel de contrataciones con empresas potenciales cuando el criterio no está claro, no es uniforme, ni homogéneo, ni es equitativo”, explicó López Raggi.

Las pymes, por su parte, aseguran que el dato de las empresas potencialmente neuquinas no salió del Centro Pyme: “La autoridad de aplicación nunca contabilizó a las potenciales, lo que hicieron es un informe reservado de cuáles eran las certificadas y se les dijo a las operadoras que sumen las que ellas consideraban. Entonces eso es algo que definieron a ojímetro y a conveniencia las propias operadoras”, señaló Phielipp.

Para la Fecene es clave ampliar la cantidad de certificaciones. (Archivo MES)

“Todas las petroleras operamos con pymes que están en condiciones de pedir el certificado, pero no quieren hacerlo. Si eso pasa es porque hay algo que no funciona de la ley. Ahora la provincia vende que la nueva ley es para ampliar la base de empresas, algo que nadie puede negarse, pero en realidad es un caballo de Troya, adentro de esa norma hay otros detalles”, sostuvo un directivo de una operadora.

Sobre el interés de las pymes locales con el certificado desde Fecene sostienen que se debe a que tener el certificado no significa beneficios inmediatos.

Para provincia lo que sucede actualmente es simple y lo explican de esa manera: “Es el huevo y la gallina. En algunos casos no ven un impacto directo positivo de certificarse, y eso se debe a que las mismas operadoras en vez de contratar empresas certificadas contratan a las que no lo están”, argumentó el ministro de Producción.

Los millones que se movieron

Para tener una dimensión más grande sobre lo que se discute resta solo mirar las millonarias sumas que movió la industria en 2020. El nivel de contratación a las ECN superó los $24.000 millones y en 2019 los $14.900 millones.

“El desarrollo pyme no lo conseguís asegurándole el contrato, lo conseguís ayudándola a desarrollarse, facilitándole créditos, capacitaciones, formaciones, trabajo en red, asistencia técnica. El planteo de la ley solo pasa por asegurar la renta”, concluyeron desde otra firma con activos en la zona.