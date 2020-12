El desencuentro que hubo entre petroleras y gobierno por la ley de Compre

“El problema de base acá es que la ley de Compre Neuquino no funciona. No es una ley que fomenta el desarrollo de pymes, lo único que hace es dejar un negocio cautivo y es una forma de trabajar que la industria no puede soportar hoy. No hay la misma plata que antes”. Sin mucha vuelta que darle, así definieron la intención del Ejecutivo de modificación la ley Compre desde una petrolera consultada por este medio.

La frase resume el descontento general que hay en las petroleras locales y coincide con lo que manifestaron las firmas consultadas por este medio. Aseguran que la modificación es una propuesta que no tiene consenso alguno y que sorprendió hasta propios legisladores del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Una de las razones que despertó el enojo del sector es que se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno provincial tenía listo un proyecto para modificar la ley de Compre actual y que buscaban meterlo antes de que termine el período ordinario, algo que ya se confirmó que no sucederá y se deberá esperar hasta el próximo año. “¿Qué urgencia tenía este proyecto?”, se preguntaban desde otra productora.

Por su parte, una fuente del sector confió a este medio que “hace tiempo” que se habla que la ley actual no sirve y en ese contexto desde el Centro Pyme Adeneu acordaron con la Cámara de Exploración de Producción de Hidrocarburos (CEPH) trabajar en una normativa en conjunto que verdaderamente fomente el desarrollo local sin condiciones “vacías” que limiten las operaciones locales. Se proponía mejorar la productividad de las pymes y al mismo tiempo no encarecer la cadena de valor.

“Eso idea quedó en la nada y de repente aparecieron con esta ley que los propios diputados del MPN se sorprendieron. Es un proyecto que tiene cero consensos del sector y poco del mismo partido que la quieren poner”, señalaron a Energía On.

Por este desencuentro es que desde la CEPH le enviaron una carta al vicegobernador Marcos Koopmann y que a las pocas horas perdió el carácter de privada y circuló en el sector.

“Acá hay un tema de oportunidad, si vos abrís el juego para discutir un marco legal que nos cierre a todos, sentemos y discutámosla, no la intentes meter una sesión de último momento de urgencia. Pero el problema no es la reforma, el problema es la ley de base que no funciona para lo que se creó”, indicaron desde una cámara.

Los argumentos oficiales

La semana pasada, autoridades del Centro Pyme le concedieron una entrevista exclusiva a este medio en el que se detalló lo que se busca implementar la reforma, qué impacto tendría en el desarrollo local y cuántas empresas podrían hacerse con el certificado de compre local.

Pero además confirmaron que se trataba de un proyecto que había pasado por legisladores del propio partido, diversas áreas y ministerios de gobierno como así también por la mayoría de las petroleras y cámaras empresariales del sector.

Fuentes provinciales señalaron que “a pesar de que a las petroleras no les gusta que se les impongan condiciones”, se trata de un proyecto que busca fomentar el desarrollo de pymes locales y al mismo tiempo ampliar la oferta de Neuquén.

Los ejes de la polémica

La versión de las petroleras y la de gobierno no hace otra cosa que demostrar los kilómetros de distancia que hay en una postura y la otra. El desencuentro es tal que ni siquiera es que se hace foco en alguna de las nuevas condiciones que busca imponer el gobierno más bien la polémica se armó por la falta de diálogo.

Basta solo con analizar el contexto y es que en una industria donde todo se maneja con un alto grado de hermetismo cuando comienzan a circular documentos, cartas o se suman voces es suficiente para demostrar el fuerte descontento que generó el proyecto de modificación de la ley de Compre Neuquino actual.

A menos de una semana para Nochebuena la paz en Vaca Muerta parece no haber llegado todavía. El telón de un año con miles contingencias en el sector se prepara bajar con el gremio petrolero reclamando bonos de fin de año a petroleras, al gobierno provincial que quedó en offside luego de la intención fallida de acelerar el tratamiento de un proyecto de reforma y a las petroleras, con las cámaras a la cabeza, mostrando su descontento.