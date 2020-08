Reforma judicial: incluyeron la cláusula contra los medios

Anoche, el kirchnerismo oficializó en la Cámara alta el dictamen de mayoría de la reforma judicial con la firma de 19 senadores del bloque oficial, con algunas modificaciones que habían pedido los gobernadores, pero también con algunas sorpresas.

El dictamen incluyó la controvertida cláusula promovida por Oscar Parrilli que obliga a los jueces a denunciar las supuestas presiones "de los poderes mediáticos" que reciban mientras estén en funciones.

Cristina Kirchner en el Senado, principal impulsora de la reforma judicial.

Que la reforma tendrá media sanción del Senado la semana que viene no está en discusión. El problema es en Diputados donde al oficialismo le faltarían unos 11 votos tras la resistencia a votar por parte de Juntos por el Cambio y lo sectores que responden a Roberto Lavagna y al gobernador cordobés Juan Schiaretti.

De este modo, el futuro de la discusión parlamentaria en Diputados está rodeado de dudas. Ante este panorama, el Frente de Todos en esa Cámara, con Sergio Massa a la cabeza, parece haber frenado el ímpetu de dar celeridad al debate. El impacto de la protesta masiva del lunes pasado en el país influyó en la amalgama de visiones contrarias a la reforma por parte de los bloques opositores.

La novedad más desagradable para los periodistas y medios de comunicación -y su derecho a informar con libertad-, ha sido la inclusión del el inciso E del artículo 72, que obliga a "comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo". A ese párrafo se le agregó la palabra "mediáticos", respecto de los poderes que supuestamente podrían ejercer presión y que los magistrados.

La iniciativa del senador neuquino, tradicional vocero de Cristina Kirchner, mereció el repudio de entidades defensoras de la libertad de expresión, como ADEPA.

Principales cambios al dictamen

Anoche se conocieron los principales cambios introducidos al proyecto original de la reforma judicial.



Estos son:

1. Modificaciones en torno al sorteo de la causas: Se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. Así se evitará que "siempre" sean para los mismos jueces.



2. Regla democrática de selección de candidatos: Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas y se garantiza la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.



3. Criterio de especialidad en el ámbito no penal: No se unificará el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares.



4. Derechos humanos: Se atendió el planteo de los organismos de derechos humanos y la lucha de muchos años por Memoria, Verdad y Justicia, por lo que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, bregando por que haya rápida respuesta.



5. Proceso acusatorio: La Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales.



6. Se crean nuevas Cámaras de Apelaciones y sus respectivos distritos judiciales. Lo mismo respecto a defensores oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.



7. Régimen Penal Juvenil: Se avanzará con un proyecto de ley para no discriminar y dotar a la Justicia Federal del interior del país como a CABA de la especialidad que la Convención de los Derechos del Niño exige para los conflictos de los niños, niñas y adolescentes con el sistema penal.