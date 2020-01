Regata: Juan Lascano, el palista que hace los enlaces en bicicleta

Juan Lascano se propuso completar la Regata 2020 como se disputó hasta mediados de la década del 90: unir Neuquén y Viedma. Pero en su caso, combina el canotaje con el ciclismo. “La idea es cumplir un desafío personal”, explicó con calma el viedmense mientras se preparaba para largar el sexto tramo.

La propuesta surgió hace algunos años en una charla con Fernando Cadenazo, otro experimentado deportista, para “hacer la regata de forma diferente, salir más allá de la competencia y plantearnos un desafío”. A los 62 años y con varias competencias en su haber, recordó: “la regata fue emblemática porque era la más larga del mundo y tenía 600 kilómetros. La idea era hacer la regata en la parte del agua y hacer los enlaces en bicicleta, fue pasando el tiempo y nunca se pudo hacer, este año tampoco estaba preparado para hacerlo pero lo tomé como un desafío y hasta donde llegue es un éxito”.

Lascano contó: “me preparé un poco al principio, me ayudaron mis amigos y mis hijos para redondear la idea, ver la parte de la alimentación y la recuperación”.

En la noche del jueves culminó la etapa en bici tras recorrer 370 kilómetros con el invalorable apoyo de Gustavo Castro, ex palista y ex dirigente del Piedra Buena, quien lo asistió en todo el presente recorrido.

“La planificación no fue fácil, el tema es que dependés de los horarios de la regata y te quedás colgado a la noche porque son tres días de bicicleta, uno de bici sólo y dos después del canotaje, eso te agota”, aseguró.

Sobre cada uno de los tramos dijo que “la primera etapa de bicicleta fue interesante porque la hicimos en poco tiempo, fue el día de descanso (martes 14) y unimos Villa Regina con Choele Choel (128 kilómetros) tuvimos viento de costado y a favor. Fue rápida pero nos castigó el calor”.

El segundo parcial fue el miércoles desde la localidad del Valle Medio hasta el punto de partida de la quinta etapa. “Fue con viento en contra y de costado casi todo el tiempo y esa es la más larga (140 kilómetros)”, narró.

El último tramo en bici lo completó el jueves a la noche: “salí después de las seis desde Conesa y llegamos pasadas las doce.Los dos parciales finales fueron sin descanso desde que me bajo del bote y hasta subirme a la bicicleta pero estoy satisfecho con el desafío. No pensé que fuera tan duro, pero como todo desafío lo que sirve es el intento después es hasta donde llegás. Hay adversidades, las tenés que resolver y cuando las podés resolver a todas llegás hasta el objetivo”.

Por delante sólo le queda el esfuerzo final en el agua y su meta es: “llegar paleando con los de mi categoría (K1 520)”.

Lascano dejó su mensaje: “la regata te presenta oportunidades y cosas para hacer y hay que animarse”. Y agregó que: “intenté que alguno me pudiera acompañar, pero no se pudo”, aún así no se desanima porque “hay que hablarlo bien para convertirlo en un pequeño proyecto. Vamos evaluarlo cuando termine y ver si es posible para más adelante”.