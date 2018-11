Arrojaron huevos y pirotecnia a pocos metros de la casa de Zulma Reina

La precandidata a intendente de Neuquén por la lista violeta del MPN, Zulma Reina publicó en su cuenta de Facebook y Twitter que esta mañana arrojaron huevos y una bomba de estruendo en la casa de uno de sus vecinos.

Reina comentó la despertó el estruendo del elemento de pirotecnia a las 5.20 de la mañana. Comentó que sus vecinos son “excelentes ciudadanos” y aseguró que “todo indica que se equivocaron de casa”.

“Definitivamente esa amenaza era para mí”, indicó la ex ministra, quien reflexionó: “Vivimos en democracia y estos episodios no pueden volver a ocurrir. No es bueno para nadie”.