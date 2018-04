Audios complican al ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni

En determinado momento, una mujer contactó a Canale, se mostró interesada en la propiedad y pactó abonarle sus deudas municipales a cambio de la firma de un poder especial. Años más tarde, el poder sobre la parcela pasó a manos de Diego Quintero, hijo de Reggioni sin que lo supiera su original propietaria. Todo indica que faltaba el último paso -la escritura definitiva- pero aún no se cumplían los plazos que establece la norma para que un lote social deje de ser considerado como tal y pueda ser comercializado. Canale asegura haber perdido de vista su tierra, pese a que formalmente la escritura sigue a su nombre.

Nuevas pruebas consistentes en audios comprometen al ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, y a su esposa Elba Maldonado en el caso de ocupación y operaciones inmobiliarias en un lote social. El lucro en ese tipo de terrenos está expresamente prohibido por ordenanza. Un informe de “Río Negro” dio a conocer la presunta maniobra que hoy se investiga.

“Con mi plata”

En los audios de una conversación con Vásquez a los que accedió “Río Negro”, se escucha al ex intendente adjudicarse directamente la compra del lote social y explicar cómo lo obtuvo. “Lo compré con mi plata. Lo pagamos bien pago” en un trámite ante escribanía. “Ese dinero se lo dimos a un privado, no a la Municipalidad”. Y anticipa sus planes: “No lo vamos a poner a nombre de Diego (Quintero) sino como bien de familia a nombre de la hija” de éste, menor de edad. “Hasta que no cumpla los 21 años, nadie le va a poder tocar la propiedad”. Precisa que pagó 60.000 pesos.

Te puede interesar: Reggioni sobreseido en la causa por malversación de fondos

Como se informó, la casa construida sobre el lote social era alquilada por los Reggioni a Vásquez en $ 6.500 pesos mensuales. Tal vivienda sufrió un incendio como consecuencia de una conexión clandestina de electricidad. Los audios claramente revelan que Reggioni era consciente de la situación de ‘colgados’: “Vos sabés que no pagabas la luz, que estabas enganchado...”, le dice el ex jefe comunal a Vásquez, para justificar su negativa a pagar todo el dinero reclamado por el inquilino por los daños del siniestro. Reggioni sólo aceptaba abonar “a medias” los gastos de reparación y de rotura de artefactos eléctricos.

Tanto Reggioni como su esposa hablan como si fueran los propietarios del inmueble. Y hasta improvisan sobre el número que debía asignarse a la puerta de la casa en la calle Tierra del Fuego: “Poné 1.750... No, mejor 1.745”. Precisamente, por no tener numeración esa casa, Edersa se negó a suministrarle servicio eléctrico.