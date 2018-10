Casi 50 días de toma en la Universidad de Río Negro

El conflicto está llegando a los 50 días y no aparecen signos de conciliación entre las partes. Si bien existieron varias instancias de diálogo con la intención de que concluya el conflicto, la mayoría de los encuentros no lograron grandes resultados. Se desató un fuerte enfrentamiento que continuó con la intervención de la justicia federal y dos docentes procesadas.

Las elecciones de consejeros de carrera también se suspendieron. “El 17 y 18 estaba programado el proceso electoral para elegir graduados, docentes y estudiantes, pero no se pudo hacer, ya que en el edificio tomado están las listas, padrones y los documentos necesarios” comentó el vicerrector Carlos Arzone.

Según el análisis de un grupo de directores de carreras y escuelas, la toma podría reducir la cantidad de inscriptos a las carreras para el 2019. Hay precedentes en otras universidades y entienden que la toma da “mala imagen” a la institución. Los títulos en trámite también constituyen una dificultad , ya que muchos no pueden obtenerse en el corto plazo. Se ven afectados los egresados que los requieren para presentar en un trabajo o una beca.

Al cumplirse 47 días de la toma, están a la vista las consecuencias negativas que genera este conflicto para el normal funcionamiento de la Casa de Estudios. La incertidumbre a futuro no es menor , ya que a gran parte de la comunidad le preocupan los inconvenientes administrativos, académicos y la pérdida de cifras millonarias.

Funcionarios se acercaron a dialogar a la toma pero no firmaron acta acuerdo.

Estudiantes, docentes y no docentes contra las tomas y el desalojo

Una asamblea interclaustro realizada el 14 de septiembre en el anfiteatro fue la instancia más concurrida que hubo hasta hoy, en lo que va del conflicto. Los diferentes actores de la comunidad educativa se posicionaron por mayoría. Tanto estudiantes como no docentes y docentes confluyeron en dos puntos: el pedido del levantamiento de la toma y el desacuerdo con un posible desalojo policial, es decir, que apoyaron el pedido de los manifestantes de no ser reprimidos por la fuerza, aunque no acordaron con la modalidad de protesta en un inicio.

Por su parte, el claustro docente votó además el levantamiento de la denuncia penal. Los no docentes y estudiantes se posicionaron a favor de la lucha en defensa de la educación pública y gratuita pero con medidas pacíficas.