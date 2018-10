Caso Iud: “El mejor aporte que podemos hacer es el silencio”

El gobernador Alberto Weretilneck espera al viernes para que la política intervenga en el caso por corrupción de menores en el que se involucra al legislador Javier Iud y al intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda.

El punto de inflexión será la formulación de cargos que realizará la fiscalía y la decisión respecto del futuro de Iud, el gobernador la trasladó a los legisladores. “Una vez que sepamos la acusación formal que hace el Ministerio Público, entiendo que la Legislatura va a tomar algún tipo de decisión”, afirmó el gobernador a “Río Negro”.

Weretilneck justificó que no quiere “hacer ningún comentario ni reflexión que pueda ser interpretada en la sociedad o en la justicia como una toma de posición” y remarcó que “el mejor aporte que podemos hacer es el silencio, para que nadie pueda decir que pasaron ciertas cosas porque el gobierno de la provincia dijo tal cosa o no dijo, o actuó o no actuó”.

El mandatario insistió que el poder político debe ser “respetuoso de la investigación judicial” y se diferenció del Frente para la Victoria: “nosotros no hacemos utilización política de estas situaciones, preferimos tener una semana más de silencio y que nadie interprete que estamos involucrándonos en una investigación judicial de estas características”, enfatizó.

Por esta postura del silencio, Weretilneck admitió haber tenido diferencias en el seno de Juntos Somos Río Negro porque hay otros dirigentes que “quieren tomar decisiones más rápidas y otros que somos más de esperar la conclusión de los hechos”.

Consultado por la posible vinculación en la causa de otros dirigentes políticos vinculados a su sector, el mandatario lo descartó y aseguró que por el conocimiento que tiene del caso “no tenemos ningún involucramiento, ni mención de nombre de ningún dirigente de Juntos ni de otro partido”.

