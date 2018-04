El finde extra largo dejó más de 100 millones de pesos en Neuquén

Los números del turismo de fin de semana largo en los destinos de cordillera y zona norte dieron arriba de los 100 millones de pesos, según los datos gruesos que manejaba hasta ayer la secretaría de Turismo de la provincia de Neuquén.

El nivel de ocupación de las plazas registradas oficialmente superó el 85 por ciento promedio, cuando en Semana Santa del año pasado los destinos en el tope de la agenda de los visitantes daban apenas un 70 por ciento para Villa La Angostura, por ejemplo. Este año el exclusivo destino tuvo una ocupación total (100 por ciento).

En tanto el dato fue que el gasto promedio fue de 1.600 pesos por día en cada plaza y se anotaron 15.700 plazas ocupadas sobre un total de 23.350 que están registradas.

El regreso se produjo sin grandes incidentes en la ruta, aunque con una afluencia de vehículos que se contabilizó en 24 conductores por minuto a la altura de Arroyito, según lo que informó el comisario inspector de Tránsito de la provincia, Mauricio Mansilla.

El flujo fue importante, pero constante. El principal problema eran los “adelantamientos” de los irritables que buscaron a toda costa ganar tiempo en un hilera interminable de autos y camionetas que regresaban del descanso.

Para favorecer mayor fluidez en el flujo vehicular, el semáforo sobre la ruta nacional se dejó intermitente en tramos como los de Senillosa y Plottier y la policía distribuía el paso de los locales sobre la ruta. Mientras que más de 60 efectivos se apostaron en los nudos viales más importantes como la Autovía Norte, la Ruta 22 y otros sectores que pudieran transformarse en un embudo y un problema para el regreso.

Para hoy las estadísticas de la secretaría de Turismo podrá dar con mayor fineza cuál es el número total registrado en los principales destinos turísticos, aunque ayer se adelantó que, además de Villa La Angostura, también estuvieron con ocupación plena Villa Pehuenia y Aluminé.

San Martín de los Andes registró un 90 por ciento de los alojamientos ocupados, mientras que Caviahue y Copahue alcanzaron al 92 y 95 por ciento respectivamente. Las cifras reflejan las plazas habilitadas, tanto las consolidadas como los que están en vías de desarrollo. En la zona norte hubo un 75 por ciento de ocupación, mientras que las hosterías de Huinganco, Las Ovejas y Varvarco la ocupación fue al cien por ciento.

El turismo interno entre la capital neuquina y Añelo marcó que la zona de bodegas tuvo reservas completas para todo el fin de semana, mientras que el regreso del domingo de zonas como El Chocón o China Muerta dieron un flujo de tránsito superior a los de los fines de semana tradicionales.

Fue notorio el regreso masivo hacia Cipolletti, Roca y Regina por el tercer puente, una zona que no está señalizada por el GPS y que no es sencilla de utilizar para seguir desde la Autovía hasta la Ruta 22 del otro lado del Neuquén. Esto obligó a quienes no conocen la zona, a regresar por la Ruta 22 y por los tradicionales puentes carreteros, con una mayor demora ya que debieron atravesar de punta a punta toda la capital neuquina.