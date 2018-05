Escuchá el audio del escándalo en el oficialismo de Río Negro

La mayor parte de los audios del escándalo son irreproducibles. Grabado en un “encuentro privado” (un asado que se realizó en noviembre), la voz cantante la lleva el secretario de gobierno, Félix San Martín y se refiere no sólo al vicegobernador Pedro Pesatti con términos ofensivos sino también a Néstor Cullumillas, representante gubernamental en el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci).

Cullumilla parecía ignorar el mando de San Martín y habría enfrentado al exsecretario, provocándolo con el padrinazgo del vice. En el audio el exsecretario desconocía el poder de Pesatti, y para eso utilizó expresiones insultantes.

En la charla se refiere a la comunidad mapuche como “indios”

Algunas de las partes más sobresalientes del diálogo son:

“Hay un quilombo todos los días de cuestiones de gobierno y te aparece un pelotudo que se te cruza o se te quiere cruzar de vivo por alguna pelotudez, donde si vos no estás bien parado, te descoloca”, dice San Martín.

“Si me corren a mí -cuenta que le dijo Cullumilla por teléfono en esa charla- yo hablo con el vicegobernador y el gobernador. Mirá, te voy a ser muy clarito Cullumilla... Vos y el vicegobernador: me ch...Vos y el vicegobernador”...

Podés leer: Cronología del escándalo.

“Escuchame, me dice porque si yo me vuelvo a la Legislatura, vos y el ministro se van a ir su casa, me dice él (...) Andá a quejarte con el gobernador, por supuesto andá a quejarte. Pero te aclaro una cosa, tu vicegobernador -porque yo tengo un odio especial con Pesatti-, que me chu.... Me cortó”, dice San Martín en la ruidosa conversación.

También te puede interesar: Felix San Martín, el funcionario que insultó a Pesatti, pidió disculpas

Y sigue: “Cuando vos me llamás del indio -le dice a uno de los comensales-, es porque le dije que si querés que el ministro atienda al de la comunidad que vaya a las 6 de la tarde al gobierno que el ministro está”.

Y más adelante, subraya: “Pero ténganlo presente que Cullumilla es un enemigo del ministerio. Es un enemigo del ministerio. Entonces, capaz que sigue quedando como vocal.. Capaz que lo dejemos pero como es tres a dos, nos manejamos nosotros con los indios y lo dejamos a él...”

Tras conocerse los audios, la Juventud de Juntos Somos Río Negro reaccionó con un “repudio generalizado” y solidaridad con el vicegobernador Pedro Pesatti.