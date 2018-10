Gremios se oponen al “blindaje” de Gutiérrez para Vaca Muerta

El acuerdo para “blindar” a Vaca Muerta de reclamos gremiales todavía no se firmó, pero la resistencia ya se puso en marcha. Camioneros anticipó ayer que “no va a ceder ni un paso en los derechos de los trabajadores” y desde la CTA le pidieron al gobernador Omar Gutiérrez que “desista” de la propuesta.

Según anunció el mandatario, el acuerdo se firmaría el martes como parte de la Mesa Vaca Muerta junto a sindicatos y funcionarios del gobierno nacional.

“Estuvimos en la mesa, pero en ningún momento estuvimos bajo la norma de lo que habló el gobernador. Seguramente lo irán a charlar, pero nosotros no tenemos libre conflicto dentro del convenio: si mañana una empresa me echa 20 trabajadores, voy a tomar una medida”, aseguró el secretario general de Camioneros, Carlos Roja.

Aclaró que “ si hay medidas a nivel nacional, se van a aplicar en la provincia también” como ocurrió con las últimas huelgas convocadas por las centrales sindicales. “Si hay un paro de la CGT, va a repercutir en la zona sin ninguna duda”, confirmó.

El dirigente explicó que el sindicato fue invitado al encuentro y participó del debate, pero “esto no se firmó ni se va a firmar”. “Por el momento, no hay nada firme. Nosotros no vamos a resignar los derechos de los trabajadores y si hay una medida a nivel nacional y estamos acoplados, vamos a adherir. Camioneros no va a ceder ni un paso”, aseveró.

Una advertencia similar enviaron desde el sector estatal. El secretario general de ATE y de la CTA, Carlos Quintriqueo, envió ayer una nota al gobernador manifestando “preocupación frente a sus dichos” y reclamó que el gobierno “desista de dicha intención de recortar derechos de los trabajadores”.

“Nos preocupa que un gobernador tenga como intención regular un derecho constitucional, conquistado y defendido por las organizaciones gremiales y los trabajadores. Entendemos que tiene por objetivo garantizar las ganancias de un puñado de empresarios para que sigan esquilando nuestros recursos”, criticó el dirigente.

Si bien los estatales no tienen intervención directa en la actividad hidrocarburífera, sí han realizado protestas con repercusión en los yacimientos. Tal es el caso de bloqueos sobre las rutas de acceso o el bloqueo a la refinería de Plaza Huincul.