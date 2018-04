Las ideas de Vazzana tras vencer a un aparato “pocas veces visto en Regina”

Con más tranquilidad, rodeado por su familia, el intendente electo de Villa Regina, Carlos Vazzana, sostuvo que el Frente para la Victoria logró el respaldo de la ciudadanía por haber presentado proyectos que se concretarán a corto tiempo y por contar con un equipo de gobierno que se mantendrá durante los próximos 20 meses. Vazzana, que el domingo logró el 37,2% de los votos, sostuvo que su objetivo por el momento se centra en completar el período de gestión que se inició en 2015 y admitió que se sorprendió la repercusión nacional que generó esta elección. P: ¿Cómo evalúa el resultado? R: Fue mucho más impactante a nivel nacional de lo que creía. Tomó una trascendencia que yo no veía. P: Martín Soria tenía razón en los sondeos que lo ubicaban ocho puntos por encima del segundo. R: Sí, era un dato que manejábamos. Se hicieron muchas mediciones, casi todas las semanas se hacía una y esa diferencia no varió, sobre todo en las últimas dos semanas, que fueron con el embate del gobierno nacional y provincial. P: ¿Por qué cree que la gente lo acompañó con el voto? R: Creo que fue la sinceridad con la que planteamos la campaña, nunca le dijimos a la gente cosas grandilocuentes, le dijimos que íbamos a estar un año y medio de gestión, lo que podíamos hacer, lo que hicimos durante los últimos seis meses. La gente nos entendió, más allá de las presiones provinciales y nacionales que fueron muchas y poderosas. P: Teniendo en cuenta lo que dijo sobre la trascendencia a nivel nacional de la elección, ¿puede haber una nueva candidatura de Vazzana en 2019? R: No, no. Yo cierro un ciclo que creo que empezó cuando me faltaron tres votos. Después veré. Hoy no se puede hablar de política a un año y medio, es ilógico. Lo que tengo que hacer ahora es enfocarme en el equipo de trabajo, las gestiones que vamos a hacer y cómo vamos a mejorar a Regina. Lo que vendrá será resultado de eso. P: Durante la campaña dijeron que tenían un equipo de gobierno. ¿El gabinete actual se va a mantener? R: El equipo se mantiene todo, se van a hacer algunos enroques y algunas figuras nuevas que ingresen, pero muy pocas. P: En cuanto a las propuestas que presentó en su campaña, ¿se van a poder concretar? R: Sí, de hecho en la campaña concretamos dos, una que era la sala velatoria municipal, que es importante para la gente de los barrios. La otra es el que pase la terminal de ómnibus a propiedad definitiva municipal. Ya tenemos charlas adelantadas con la concesionaria, por lo que esperamos sentarnos y arreglar los detalles; pero ya se está en condiciones para que la terminal esté bajo manejo municipal. P: ¿Cómo cree que quedaron posicionadas las otra fuerzas políticas en función del resultado que lograron? R: Por lo que escucho del gobernador, fue una elección netamente local, cosa que no le creo tanto. Él vino, eligió la candidata, se puso la campaña al hombro, mandó a todos los ministros acá, hubo un desfile impresionante de funcionarios provinciales y hubo un aparato pocas veces visto en Villa Regina. Apostaban a una victoria que no se les dio y por eso ahora es una elección local. Pero al margen de eso, fue una campaña dura. P: ¿Qué tiene previsto en esta semana previa a asumir la intendencia? R: Ya asumí nuevamente la Secretaría de Gobierno, y voy a pulir los últimos detalles del gabinete. P: El gabinete los define en la semana, ¿puede adelantar nombres y cargos? R: Habrá una diferencia con la actual, por ejemplo la Secretaría de Gobierno y Coordinación la voy a dividir; habrá algunos enroques en cargos e incorporaciones mínimas. No puedo anticipar nombres, porque algunas personas a las que les ofrecimos un cargo lo están pensando. P: ¿Cuál es su mensaje a la comunidad de Regina antes de asumir? R: Que comienza una etapa distinta, una etapa de diálogo, donde el gobierno va a escuchar a la gente. Yo particularmente voy a tener un día en el que voy a atender a todos los reginense que tengan ideas o alguna inquietud para mejorar la ciudad. La agenda la vamos a ir haciendo el gabinete municipal y la gente.

Diferencias con el 2015

Pese a la repercusión que tomó la elección municipal reginense, el domingo se vio una clara disminución en el interés por la definición de un intendente para los próximos 20 meses. En 2015, cuando también hubo elección municipal, el nivel de votantes llegó al 74% con 1.161 electores menos que este año.

El domingo sólo el 66% de los 26.100 empadronados concurrieron a votar.

En relación a 2015, cuando solo hubo tres candidatos a la intendencia, tanto el FpV como JSRN, bajaron su caudal de votos, mientras que el único que creció fue la UCR con Cambiemos.

JSRN que en 2015 sumó 7.426 votos, el 39,92%, mientras que el domingo sumó 5061 votos, lo que representa el 29,49%.

El FpV hace tres años logró 7.423 votos, el 39,91%, mientras que en esta última elección alcanzó los 6.383 votos, el 37,20%.

Por su lado la UCR había sumado 2.214 votos en 2015, solo el 11% de los votos emitidos, mientras que el domingo llegó a los 4.062 votos, el 23,67%.

P: Durante la campaña y en función del ACV que sufrió, se especuló mucho sobre su estado de salud. ¿Esto pesó para que la gente lo vote?

R: No creo, porque yo no dudé en seguir la campaña. Sí se tejieron algunas hipótesis que fueron dolorosas para mi familia. Pero la gente me vio y entendió que estaba bien.

P: De todos modos continúa con su proceso de recuperación.

R: Sí, pero el proceso de recuperación tiene que ver más con la tranquilidad de descansar en un equipo de gobierno que sabe hacer las cosas, y yo lo tengo.

P: También se especuló con una licencia y que José Rayó seguiría en la intendencia.

R: No, eso descartalo, nunca se me cruzó. El reginense lo va a ver cuando empecemos a trabajar.

La salud: “Se tejieron hipótesis dolorosas”

