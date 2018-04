Pereyra: “No voy a aceptar que se diga que la Policía mintió”

El subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra, indicó que se someterá a la investigación judicial porque “es bueno que la verdad salga a la luz” pero “no voy a aceptar que la familia diga que se le mintió”. Se preguntó en función de qué la Policía le podía ocultar la verdad porque “la fuerza tanto como la familia era tanto o más interesada en que apareciera (Lorenzo) Muñoz”.

Adujo que la policía de la provincia hizo un despliegue extraordinario para encontrar “a la persona que podría estar prófuga o también muerto dado que teníamos esta hipótesis”. “La familia tiene todo el derecho a que se conozca toda la verdad, nosotros también por lo tanto con mucho gusto nos someteremos a la Justicia para que evalúe la conducta de los policías y de los funcionarios políticos”.

Contó que se estableció un anillo de seguridad para que Muñoz no pudiera evadirlo en el caso de que se cumpliera la hipótesis de encontrarlo vivo. Aclaró que el lugar del hallazgo, a unos 300 metros de donde cometió los femicidios, fue rastrillado varias veces “y la gente se pregunta porqué no se lo encontró. No es un lugar fácil, hay que estar ahí para darse cuenta, tiene dificultades que conspiran para la búsqueda”. Agregó que “se puede pasar a 10 metros del cuerpo y no se ve” y que “los días que se lo buscó no estaba la putrefacción del cadáver emanando ese hedor propio de los cuerpos en descomposición”.

Señaló que los últimos días que se realizó la búsqueda hubo 10 o 12 horas de lluvia que ayudaron a la descomposición del cuerpo. Sostuvo que habla en primera persona porque “por una cuestión de responsabilidad política estuve ahí para que no falte ningún recurso que la policía necesite y la justicia requiera”.

“Entendemos el dolor de la familia Apablaza”, dijo e hipotetizó que se puede discutir si en el marco de la eficacia de la tarea policial el hallazgo pudo darse unos días antes.