Qué piensan los médicos de Neuquén sobre el aborto legal

Alemany criticó la intención de plantear una objeción institucional de consciencia porque “es un retroceso sobre derechos colectivos y un avance de los sectores más reaccionarios de la sociedad”. “Los objetores de conciencia en hospitales son minoritarios, pero a mi gusto el trámite para serlo debería ser más engorroso. No es nada más que sentar nombre, apellido y documento en un cuadernito. Debería ser más trabajoso porque a veces hay doble moral: se es objetor de conciencia en el hospital y no en el privado. O a veces es por contagio y porque grupos fundamentalistas señalan y amenazan, porque hay un grado importante de violencia” detalló la dirigente.

En este contexto, Noemí Alemany, la secretaria gremial del Sindicato de Profesionales de Salud de Neuquén (Siprosapune), aseguró que la postura de la organización es que el aborto es un derecho que tiene que estar habilitado en los hospitales públicos para darle seguridad a quien quiera interrumpir su embarazo. “No estamos discutiendo aborto sí o aborto no, sino si seguimos teniendo aborto clandestino o lo hacemos legal” resaltó la profesional.

“Hay una contradicción en esos grupos porque se han opuestos sistemáticamente a educar a niños y niñas en las escuelas, se opusieron cuando en Neuquén se implementó la ligadura de trompas y se oponen siempre, aún en los casos de violación de una mujer” aseguró la secretaria gremial de Siprosapune, Noemí Alemany.

Por otra parte, un grupo de médicos de Río Negro y Neuquén autodenominado “pro vida” convocó a una charla titulada “Proyecto de ley de aborto: implicancias legales para el médico” con el objetivo de brindar información sobre el tema, explicó la cardióloga Sandra Romero, una de las organizadoras.

“No tiene nada que ver con que sea un embarazo voluntario, deseado, querido, no querido, no tiene nada que ver con ese aspecto porque a nadie se le puede imponer que quiera, de lo que estamos hablando es de que se tergiversan los conceptos que es discutir algo que no debería tener discusión” aclaró Romero en declaraciones a radio Rivadavia.

La profesional no dio mayores detalles del grupo convocante, aunque la actividad se desarrollará en el auditorio de la Asociación Mutualista Evangélica de Neuquén (AMEN), organización que se manifestó a favor de la postura de la clínica Pasteur.

Romero fue una de las disertantes en las audiencias informativas organizadas por el plenario de comisiones de forma previa al tratamiento en Diputados, invitada por el diputado de Cambiemos, David Schlereth, quien fue el presidente de AMEN.