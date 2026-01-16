Después de 7 años, Atucha II vuelve a generar energía al 100% de su potencia

La empresa de mayoría estatal Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) comunicó que la central nuclear Atucha II volvió a generar energía al 100% de su capacidad de potencia después de siete años, tras recibir la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), entidad que regula la actividad nuclear en el país.

Este miércoles la NA-SA, empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país (Atucha I, Atucha II y Embalse) recibió el permiso de la ARN para llevar a Atucha II a la totalidad de su potencia nominal de 745 MW (Megavatios) brutos.

Desde 2018 la central operaba bajo un esquema de potencia reducida, debido a un inconveniente originado en una de las bombas de circulación del agua pesada en el circuito primario del reactor.

Bajo la supervisión de la ARN, los equipos profesionales y técnicos de la empresa de mayoría estatal realizaron los trabajos de corrección para elevar la potencia de la central de forma gradual. Ya desde octubre del año pasado Atucha II estaba operando cerca de su capacidad máxima, al 97%.

El avance de la energía nuclear

La noticia viene de la mano del avance de la energía nuclear en la generación eléctrica total del país. En 2025, la NA-SA registro un crecimiento por segundo año consecutivo, superando así el máximo nivel histórico de energía anual.

En total, el año pasado se registró una generación de energía de 10.760.572 MWh netos. De esta forma, la energía nuclear cubrió el 7,5% de la demanda eléctrica a nivel nacional.

La central Atucha II fue importante para alcanzar este récord, ya que generó 5.408.370 MWh netos, superando de esta forma la anterior máxima cifra registrada, de 5.200.490 MWh en 2016.