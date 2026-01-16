DAPSA sella acuerdo con Chevron para expandir sus estaciones de servicio a otros países

La escena del downstream regional sumó un movimiento de peso. Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA), la compañía controlada por el holding Sociedad Comercial del Plata, oficializó hoy un acuerdo estratégico con la gigante norteamericana Chevron. El objetivo es escalar la comercialización de combustibles más allá de las fronteras argentinas y consolidar una plataforma de exportación de servicios y productos en toda la región.

Este pacto marca el inicio formal de una relación que busca potenciar el crecimiento de DAPSA mediante la distribución de commodities de Chevron. Según explicaron desde la compañía, la alianza no se limita a la compraventa de productos, sino que establece que ambas firmas evaluarán áreas adicionales de integración, con un foco puesto en la optimización de la logística del abastecimiento.

En Argentina, Chevron tiene dos fuertes activos, por un lado es la socia de YPF en partes iguales en Loma Campana, el yacimiento que más petróleo produce en todo el país. Y además cuenta con un área propia en Vaca Muerta, El Trapial Este, en donde han incrementado notablemente su producción.

Para la empresa argentina, que cuenta con una trayectoria de más de 50 años en el sector, este paso es la llave para la internacionalización de su modelo de negocios. Al respecto, desde la firma señalaron: “Este desarrollo estratégico se orienta a fortalecer nuestro modelo local replicándolo a nivel regional. Para ello es necesario sumar nuevos operadores en los países vecinos que compartan nuestros valores y vocación para trabajar juntos”.

La propuesta de valor se apoya en combustibles de la mejor calidad y condiciones comerciales competitivas diseñadas para ganar terreno en los mercados limítrofes. La intención es aprovechar las sinergias para acelerar la expansión del proyecto, permitiéndoles “plasmar el enorme potencial que supone la alianza estratégica que hemos construido con Chevron”.

Actualmente, el músculo operativo de DAPSA en Argentina es significativo. Opera una red de 200 estaciones de servicio y cuenta con una pieza clave en la infraestructura energética nacional: una terminal portuaria en Dock Sud. Esta instalación posee más de 140.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento y está interconectada por oleoductos con las principales refinerías del país.

En cuanto a su participación de mercado, la empresa no solo es un actor de peso en el surtidor. La compañía concentra el 10% de la producción local de lubricantes y domina el 60% del mercado de grasas lubricantes, activos que ahora buscarán proyectar con mayor fuerza en el exterior bajo el paraguas de este nuevo acuerdo.

DAPSA seguirá vendiendo en Argentina

A pesar de la ambición regional, la firma llevó tranquilidad al mercado interno. DAPSA aclaró que continuará comercializando productos de origen local a través de sus estaciones en Argentina, garantizando la continuidad de su oferta actual mientras avanza en la integración con los activos de Chevron.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la identidad visual de esta expansión. Fuentes de la empresa indicaron que, si bien restan definiciones, “está contemplada la posibilidad de un rebranding de la red unificando la totalidad de sus desarrollos de estaciones de servicio en la región bajo una misma bandera”. Esto implicaría un cambio de imagen coordinado para todos los países donde operen.

Finalmente, desde la compañía se mantuvieron cautos sobre los detalles técnicos finales debido a cláusulas de confidencialidad, aunque reafirmaron el entusiasmo por el nuevo escenario de negocios. “Ya estamos trabajando intensamente para avanzar progresivamente sumando socios estratégicos regionales y seguir creciendo de manera sostenida”, concluyeron, subrayando que la confiabilidad y cercanía con el operador seguirán siendo sus valores diferenciales.