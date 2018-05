Sin segunda etapa, el Plan Castello posterga 25 proyectos de obras

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que “no habrá -por ahora- segunda etapa” del Plan Castello, aludiendo que no existirá nueva colocación de bonos en dólares. Este financiamiento internacional preveía ejecutar otros 25 proyectos, ahora pospuestos.

La provincia avanza en la adjudicación para las 23 ejecuciones de la primera parte, mientras que la nómina de planes resignados contiene esencialmente construcciones viales por 117 millones de dólares, como pavimentar los caminos productivos y las rutas N°1 y N°4, y la “refuncionalización de la 65. Figuran obras eléctricas por otros 90 millones, como de líneas de alta tensión y, también, la modernización de las centrales de Ing. Romero, Cipolletti, Roca y Céspedes. Además, entre otras, estaba programado el Centro de Convenciones de Bariloche.

La devaluación del peso y la volatilidad argentina imposibilitan la negociación internacional de los otros 280 millones de dólares, autorizados en la ley original. En el inicio de mayo, con los iniciales escarceos financieros, el escenario ya se advertía complejo y costoso para los títulos rionegrinos. Entonces, Economía admitía esa dificultad, aunque recién el último fin de semana, el gobernador transparentó la decisión de postergar cualquier nueva colocación, que había estimado cumplirla en el segundo semestre del año.

En Río Colorado, Weretilneck explicó que “segunda etapa (Plan Castello) no habrá por ahora” ya que “sería un mal negocio para la provincia” en este contexto financiero. Agregó que “si hoy vamos a Nueva York, Londres o Los Angeles como hicimos ya la tasa seguramente no sería del 7,75% sino mucho mas alta”.

Además de considerar que “el mercado no es favorable” para el país, el gobernador entendió “no apropiado” avanzar “hasta que no tengamos todas estas obras en marcha y no evolucione el plan”, en referencia a los proyectos incorporados en la primera emisión.

La ley del Plan Castello (N°5.201) prevé una emisión de 580 millones de dólares y sus obras, pero el gobierno colocó 300 millones a fines de noviembre.

Luego, una comisión de Priorización, de 11 legisladores, resolvió un listado de 23 proyectos, contemplando los fondos disponibles y también la propuesta del gobierno, centrada en las disponibilidades de planes y pliegos finalizados. Ya se cumplen -mayoritariamente- adjudicaciones para su puesta en ejecución.

En cambio, la incertidumbre alcanzó a los otros 25 proyectos. Algunos -con bajo costo- podrían incluirse en esta etapa por los remanentes que aparecen después de las licitaciones. Así, Weretilneck anunció su compromiso para sumar la pavimentación del camino de Río Colorado a Colonia Juliá y Echarren, a pesar que la ley asigna esa decisión a la comisión legislativa de Priorización.

De los 280 millones programados, la provincia retendría algo más de 250 millones de dólares.