Sobresueldos: el pedido de condenas sorprendió e indignó a exministros

El fiscal Hernán Trejo finalmente acusó a los 11 exintegrantes del gabinete de Miguel Saiz acusados en el juicio por los sobresueldos. Pidió penas de prisión efectiva para dos de ellos, prisión en suspenso para otros ocho y una multa para el imputado restante. Y la reacción fue instantánea, con indignación, sorpresa y duros reproches contra el representante del Ministerio Público. “Vos acusaste porque tenés que defender tu cargo en el Consejo de la Magistratura”, le espetó el extitular de la cartera de Gobierno, Seguridad y Justicia, Diego Larreguy a Trejo, al que atacó hasta que el presidente del Tribunal, Gustavo Guerra Lavayén, lo llamó al orden. Antes, el exministro de Producción, Juan Accatino, se defendió diciendo que “en todos los años que ejercí como ministro le puse todo, le entregué un pedazo de mi vida a la gestión”. “Yo no tenía por qué ponerme a revisar si estaba bien el decreto que establecía el pago de adicionales. ¿Qué tenía que hacer? ¿No pagarlo?”, expresó conmocionado el dirigente radical del Valle Medio. Accatino aseguró que “cumplí con lo que tenía que cumplir y ahora me vengo a enterar que robé, que cometí peculado”. Por su parte, el exministro de Educación, César Barbeito, recurrió a la teoría conspirativa acusando al diario “Río Negro”, a la exprocuradora Liliana Piccinini y al exgobernador Carlos Soria de “unirse para derrocar al gobierno radical”. Omar Contreras, extitular de Turismo, afirmó: “soy inocente, no me llevé un sólo centavo, no me compré ni un calzoncillo, estoy emocionalmente quebrado, cualquier ciudadano en mi lugar hubiera actuado de la misma manera”. Sus abogados defensores, Damián Torres, Oscar Pandolfi, Carolina Cardella, Juan Carlos Chirinos y Pedro Vega, reivindicaron la legalidad del procedimiento de pago de adicionales, los compararon con los gastos reservados de la Legislatura y calificaron como un absurdo el encuadre jurídico de peculado. Con argumentos políticos y técnicos intentaron derribar la acusación impulsada por Trejo. Torres acusó a los legisladores del Frente para la Victoria, Alejo Ramos Mejía y Nicolás Rochás, de intentar coaccionar al fiscal y pidió al Ministerio Público que investigue si hubo comisión de delito por las declaraciones en las que manifestaron sospechas sobre un pacto de impunidad. El fiscal, solicitó cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el exministro Barbeito y para el exsecretario general de la Gobernación, Francisco González. Los consideró culpables del delito de peculado al ser los responsables de la distribución irregular de los sobresueldos. En tanto, pidió tres años de prisión en suspenso y también la inhabilitación plena para los exministros Accatino, Larreguy, Contreras, Alfredo Pega, Cristina Uría, y para el ex Tesorero José Ongaro. Para Sergio Pendas y Aníbal Hernández, en su calidad de subsecretarios, pidió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua, mientras que para el excontador, Gustavo Picchi, por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, pidió la multa máxima de 12.500 pesos e inhabilitación por un año.

El desempeño en Flavors y Tierras Fiscales bajo la lupa

Desde las 14 de hoy se reunirá el Consejo de la Magistratura para analizar –entre otros temas– los informes del auditor Juan Manuel Montoto en relación al desempeño del fiscal Hernán Trejo en las causas Flavors y Tierras Fiscales.

Según se supo, el instructor habría recomendado archivar las presentaciones contra el fiscal por no haber acusado en la causa en la que se imputaba al exministro Juan Accatino y a las exautoridades del área de Tierras, Jorge Belacín y Daniel Tait. En cambio, en el caso de los alimentos preelaborados, Montoto sostuvo que la denuncia contra Trejo no se observa como arbitraria o maliciosa, por lo que considera que el Consejo debería analizar lo actuado para tomar una decisión y derivar, al menos a la Procuración, el expediente para que defina si corresponden sanciones.

Además se incorporó al temario la elección del nuevo Defensor General en reemplazo de Rita Custet, quien asumió días atrás en el Tribunal de Impugnación del Poder Judicial.

Los postulantes para ocupar esa vacante son cinco: Ariel Alice, Celia Delgado, Cristián Klimbosky, Pedro Vega y Marcelo Alvarez Melinger.

En los últimos días, desde el Frente para la Victoria se expresaron sospechas de que el tratamiento de las posibles sanciones contra Trejo podrían ser parte de un pacto de impunidad impulsado por el gobierno rionegrino, para dejar sin condena a los exministros del gobierno radical imputados en la causa sobresueldos.