Durante estos días, he escuchado pacientemente cuestionamientos (muchos con respeto) y agravios de índole personal, muchas veces anónimos; todo evidencia la condición humana misma. Corresponde hacer algunas consideraciones del proyecto que dispuso la prórroga de la concesión del área Cerro Catedral hasta el 2056 e inversión de U$$22.000.000.



Como se sabe, es un proyecto impulsado por el actual intendente Gennuso (reelecto el año pasado por una amplia diferencia de votos) y por mayoría calificada de 8 de 11 concejales (los representantes del pueblo democráticamente electos).



Y así como no estuve de acuerdo ni es un proyecto para el área Catedral que desde lo personal conciba el de Gennuso, tampoco lo es el que proponía el FdT en las elecciones municipales 2019 que consistía en reconducir el vínculo actual sin licitación. Pero aun asi, esta propuesta recibió el 17% de votos del electorado.



Reglas de la democracia.

Entonces, decidí judicializar y reclamar aquellos puntos que entendí debía poseer el contrato prorrogado: 1) la existencia de un estudio de impacto ambiental independendiente para cualquier desarrollo en el área Catedral, y 2) la provisión de los servicios básicos (electricidad, gas y cloacas para el área del cerro) por parte de la concesionaria.



Y digo “decidí”, porque salvo algunos dirigentes que firmaron la primera demanda, la segunda solo la firmé yo pese a que todos siempre fueron convocados sin condicionamientos. Muchos de los que hoy hablan en los medios del proyecto no quisieron firmar (vaya uno a saber por qué). Tampoco demandaron por otras vías, otros abogados u abogadas.

Finalmente, la Justicia definió suspender el proceso de suscripción del acuerdo, por los motivos y fundamentos que ya expuse: la falta de un estudio ambiental y previsión de quien brindaría los servicios básicos. Sin perjuicio de ello, nunca estuvo cuestionado el plazo de prórroga de la concesión, ni el valor del canon, ni el monto de la inversión, ecuación económica que es una decisión política no judicializable.



Hay muchas afirmaciones arteras y malintencionadas que pretenden endilgar responsabilidades a mi persona respecto de cuestiones que jamás estuvieron dentro del universo de análisis judicial ni fueron cuestionadas.

Así las cosas, a días que nuestro candidato a presidente sacara el 52% de los votos, nuestra lista municipal sacó el 17%, permitiendo que Gennuso fuera reelecto junto a gran parte de sus concejales. Pues bien, es por ello y no por decisión personal, que el proyecto del FdT de prórroga de la concesión no pudo prosperar, los barilochenses no lo eligieron. Sencillamente así.



Entonces, correspondía volver a reclamar un espacio de diálogo para que sean valorados e incorporados lo que tanto quien escribe como vecinos reclamaban y Gennuso negó. Así lo hice saber a todos (vecinos y dirigentes) y así procedí, porque creí y creo firmemente que el diálogo político es lo mejor para mi ciudad.



En ese contexto, lo que pudimos obtener como clara mejora del acuerdo original es :

1) compromiso de la concesionaria de contratar en forma exclusiva el 80% de la mano de obra local en el área Catedral tanto de la concesionaria como el resto de los comercios, reclamo histórico de distintos actores sociales. Nuestros pibes y pibas van a tener su trabajo.



2) La creación de una bolsa de trabajo y capacitación en coordinación con las escuelas de ski, rental y universidades y municipio para que nuestros jóvenes tengan su primer trabajo.

3) La obligación de realizar un estudio de impacto ambiental independiente en toda el área, a cargo del concesionario para cualquier emprendimiento.

4) La obligación de pagar plusvalía (renta diferencial urbana) en todos los proyectos nuevos que se generen, que el Municipio coparticipará en las ganancias.



5) Que los plazos para la revisión del canon anual sean cada 5 años y no 10 como estaba establecido, con un piso. Mínimo inderogable: 13.500 pases diarios.

6) La incorporación a la hora de revisar el canon, de los criterios de cantidad de pases vendidos durante todo el año siempre manteniendo el equilibrio contractual allí instituido.



7) La creación de una comisión de seguimiento de la inversión con participación vecinal y académica, cuya reglamentación depende del Concejo Deliberante.

8) El reconocimiento de los pases para los estudiantes del CRUB y para el programa de esquí escolar. Los alumnos del CRUB pagarán el pase temporada por el valor de un pase diario.

9) Disponer que los servicios básicos de agua, electricidad, cloaca e internet no estén a cargo del municipio, con lo cual debe afrontarlo el concesionario.

Este proyecto Catedral es perfectible por definición, pero sin lugar a dudas es el que la mayoría de los barilochenses eligió.



10) La creación de un instituto de formación en actividad de montaña para la capacitación de recursos humanos que presente servicios en el sector. La concesionaria asume el compromiso de brindar un espacio físico a docentes y prácticas y talleres.



Por último, la separación de cualquier condicionamiento de la inversión, de lo que se pretenda desarrollar en el área Catedral. Y aquí corresponde que nos detengamos, pues creo que quienes llevamos adelante esta lucha, legítima, no hemos sido claros.



El área Catedral pertenece a Bariloche, por ley y por derecho, pese a cualquier cuestionamiento que se haga; las tierras son intransferibles y cualquier desarrollo que se pretenda instalar desde la instalación de un pequeño comercio hasta la construcción de un establecimiento gastronómico debe cumplir con todas las normas ambientales de Bariloche, transitar por el rango 3 e ir a audiencia púbica, respetando además, lo que dispone la Ley de Bosques de Río Negro. Todo ello siempre teniendo en cuenta que los derechos inmobiliarios que se pretenden hacer valer allí (a su vez acotados por Ordenanza 2929), nacen nada menos que del pliego provincial 1/92, cuyos términos recomiendo leer. Por eso se incorporó la obligación de poseer un estudio de impacto ambiental independiente frente a cualquier proyecto.



Es claro que no se puede tomar decisiones políticas desde el ámbito judicial, para eso hay que ganar elecciones. Este proyecto Catedral es perfectible por definición pero sin lugar a dudas es el que la mayoría de los barilochenses eligió. Como dije antes: “reglas de la democracia”.



* Legislador del Frente de Todos .