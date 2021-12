Reimpulsan el sendero “Andrés Quinteros”, a un año del accidente lacustre que le costó la vida en Bariloche

El municipio colocará hoy un cartel recordatorio en la playa del Viento del lago Moreno, donde el 9 de diciembre del año pasado desapareció el joven Andrés Quinteros al naufragar el kayak que tripulaba junto a un amigo, que logró salvar la vida.

Del acto participarán familiares de Quinteros, quienes a partir del penoso accidente se convirtieron en impulsores principales de la ordenanza de creación de un sendero “educativo y ambiental” que recorrerá la costa norte del lago y que llevará el nombre de la víctima.

El rastreo de Quinteros se extendió por varios días, con participación de Prefectura y de Protección Civil del municipio, pero el cuerpo nunca fue encontrado.

La impotencia y la bronca que generó en aquel momento la imposibilidad de transitar po las costas del lago entre quienes se abocaron a la búsqueda fueron el disparador de la idea para generar un sendero público, según reconoció su tío, Leonardo Nicolás. Llevó su propuesta al Concejo y luego siguió durante meses la gestacion de la ordenanza, cuya autoría fue asumida por el Frente de Todos. La aprobación por unanimidad se votó en julio pasado.

Nicolás espera que el acto organizado por la municipalidad sea “una especie de piedra fundamental” para la construcción del sendero de casi 7 kilómetros desde playa del Viento hasta el puente de Circuito Chico.

La ordenanza creó una comisión de trabajo para definir el trazado de la senda, en la que participan representantes del Ejecutivo municipal, el Concejo, la familia de Quinteros, Parques Nacionales y el Club Andino.

Nicolás dijo que ya se reunieron más de una vez e incluso realizaron un relevamiento en el terreno, que no fue nada sencillo.

“Lo recorrimos de punta a punta con GPS. Nos costó un montón, porque nunca hubo ningún camino allí y hay lugares que tienen su dificultad -aseguró-. Pero comprobamos que se puede hacer, y sin salirse de los 35 metros desde la línea de crecida del lago” ,que es lo que delimita el espacio público.

Dijo que “el compromiso de la municipalidad está” y la colocación del cartel, además del homenaje a Andrés, servirá como “inicio simbólico de la obra”.

El secretario de Gestión Urbana del municipio, Pablo Bullaude, dijo que el próximo paso es definir un proyecto técnico más detallado y con ese fin están en el trámite de contratar a especialistas con esperiencia en la apertura de senderos de montaña.

Encontró “valiosa” la iniciativa porque toda oportunidad de garantizar mayor accesibilidad a las costas lacustres “es buena”, pero al margen de eso, el proyecto debe llevarse a cabo “porque se trata de una ordenanza”. Aclaró que no tiene presupuesto definido todavía porque contar con mayores precisiones sobre la envergadura y características de la obra-

Según Bullaude, el trabajo específico de apertura del sendero tendrá más de un obstáculo a resolver porque “hay afloramientos rocosos, hay zonas de bosque muy cerrado. No es simple”. Además es necesario prever no solo la traza en sí, sino también los puntos de ingreso y salida, porque una senda tan larga -según señaló- no puede ser accesible solo desde los dos extremos.

“Fue una locura”

El tío de Andrés Quinteros dijo que la idea inicial que los movilizó fue la “crear algo que pueda ser accesible al turista pero que quede también para toda la comunidad, con información de fauna y flora, y con un mensaje educativo, para que todos sepan los riesgos y las precauciones que hay que tomar”.

Observó que el municipio no tiene nada parecido, salvo las sendas existentes en el parque municipal Llao Llao. Bullaude dijo que los casos no son comparables porque el parque Llao Llao “es una reserva natural”.

Nicolás dijo que el cartel será colocado en el punto en el cual su sobrino ingresó al lago Moreno aquel 9 de diciembre de 2020, sin salvavidas, en una tarde de fuertes vientos.

“Lo que hizo Andrés no es para nada aconsejable -admitió-. Fue una locura. Hay que tener respecto del medio en que vivimos. El sendero interpretativo va un poco en ese sentido y es lo que nos va a quedar. Ojalá sirva para crear conciencia”.