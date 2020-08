Reinfección de covid-19: qué se sabe hasta ahora

Apenas unas horas antes de que el ministerio de Salud de Río Negro informara que en la provincia hay cuatro casos de pacientes "reinfectados", la Universidad de Hong Kong había reportado (el lunes), el primer caso documentado de reinfección por Covid-19 en el mundo. Se trata de un hombre de 33 años que volvió a dar positivo tras regresar de España. El paciente fue dado de alta tras curarse del virus en abril, y a principios de este mes volvió a dar positivo. Según las autoridades sanitarias de la ciudad, en un primer momento se pensó que el hombre podía ser un "portador persistente" del SARS-CoV-2.

Sin embargo, investigadores de la Universidad de Hong Kong aseguraron que las secuencias genéticas de las cepas del virus que contrajo el hombre en abril y en agosto son "claramente distintas".

La agencia EFE indicó que hay otros dos casos en Holanda y Bélgica por lo que se trata de los primeros casos detectados de personas que, tras ser infectadas por el SARS-CoV-2, habrían vuelto a dar positivo pocos meses después pero a una cepa diferente del virus, por lo que se considera reinfección y no recaída.

"Por ahora se trata de algo anecdótico y esperable, la comunidad científica estaba pendiente de estos casos y seguro que habrá más, pero creo que serán pocos en relación con los millones de contagios en el mundo", asegura a EFE la también especialista del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Son los primeros casos documentados aunque solo uno de ellos se ha publicado en una revista científica, por lo que no hay certezas sobre si en todos los casos han perdido los anticuerpos neutralizantes; la inmunidad celular de los linfocitos T; o el interferón presente en la inmunidad innata, las distintas líneas de defensa del sistema inmunológico.

Distinguir entre reinfección y nueva enfermedad

El caso de Hong Kong es el de un hombre de 33 años asintomático, el de Bélgica el de una mujer con síntomas leves que no ha requerido hospitalización, mientras que el de Holanda es un anciano con el sistema inmune deteriorado y del que no se ha informado acerca de sus síntomas.

"Al menos en los casos de Hong Kong y Bélgica se ve que no han desarrollado enfermedad. Hay que distinguir entre reinfección y nueva enfermedad", precisa Cámara.

Según la inmunóloga, es posible que una persona se vuelva a contagiar con el coronavirus, que dé positivo pero no desarrolle la enfermedad, aunque pueda contagiar; si no la desarrolla "puede ser porque el sistema inmune ha funcionado, se sigue acordando del virus aunque sea una cepa diferente", puntualiza.

De momento, estas reinfecciones no demuestran que la inmensa mayoría haya perdido la inmunidad: "No sabemos lo que va a durar la inmunidad, creemos que una mayoría aplastante de los contagiados la sigue conservando", subraya.

La viróloga del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) de España, Isabel Sola, coincide con Cámara en que es un número de casos todavía muy limitado para llegar a conclusiones generales. Además, es necesario conocer los detalles de cada uno de ellos para concluir algo con criterio científico.

El caso de Hong Kong se publicó el pasado martes en la revista Clinical Infectious Diseases, editada por la universidad británica de Oxford. Según los detalles, en marzo a esta persona le diagnosticaron por PCR el SARS-CoV-2 y tuvo síntomas leves; casi 5 meses después, al volver a su ciudad desde España vía Reino Unido, volvió a dar positivo, pero ha permanecido asintomático.

Preguntas sin responder

Por ejemplo, los científicos han visto que en el suero que recogieron de este paciente, 10 días después de que aparecieran los síntomas en su primera infección, no había anticuerpos frente a SARS-CoV-2, pero en la segunda infección sí han detectado anticuerpos frente al coronavirus en el suero, 5 días después de la PCR positiva.

A juicio de esta investigadora, esta es una de las limitaciones del estudio, porque "no podemos saber si la primera infección indujo una respuesta inmune (anticuerpos y células T) o no".

"Con lo que sabemos de otras infecciones por coronavirus y por SARS-CoV-2 es posible que en la primera infección sí hubiera una respuesta inmune que permitió en su momento la recuperación. La respuesta de anticuerpos habría decaído durante estos meses, aunque habría células de memoria que han respondido en la reinfección, haciendo que el curso de esta sea más leve que la primera vez".

Esta vez, de hecho, ha sido asintomático, resume Sola, quien apunta que "esta es una interpretación posible, pero no tenemos toda la información de la respuesta inmune del principio y la actual como para saberlo con certeza".

Es decir, "podría ser que la respuesta inmune que induce SARS-CoV-2 tenga una duración limitada en cuanto a los niveles de anticuerpos neutralizantes (se sabe que decaen en unos meses).

Sin embargo, también podría haber una respuesta celular -la de los linfocitos T- que no evita completamente la infección, pero la hace más leve" (Fuente: Agencia EFE) .